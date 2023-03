Presto nella Capitale: vi racconto l’anteprima nella mia città

Martin Francisco Montero Baez che presto approderà nella Capitale per una serie di ospitate (radio e tv) ci racconta la proiezione nella sua città d’origine, Brescia, de L’ultima Notte di Amore dove affianca il grande Pierfrancesco Favino.

“Nella mia città, Brescia, Favino mi ha fatto un regalo bellissimo, mi ha preso per mano e mi ha portato davanti al grande schermo della sala, poi mi ha presentato come un altro protagonista del film, facendo scoppiare un applauso quasi da stadio quando ho detto di essere Bresciano. Poi mi ha preso in braccio e siamo usciti insieme

Questo ha dimostrato la sua enorme generosità, umiltà e buon cuore .

Lui che è una vera star mi ha voluto omaggiare e dedicarmi attenzioni perché lui è meraviglioso: simpatico, colto e altruista.

Io ancora non riesco a realizzare di aver lavorato con il più grande attore italiano .

Vorrei dirgli che oltre come attore lo apprezzo come persona e gli voglio bene. Grazie Maestro”

