pretelli-e-giulia-salemi-pronti-per-‘grandi-passi’:-le-rivelazioni-di-pierpaolo

Pierpaolo Pretelli tra amore e polemiche. L’ex velino di Striscia la Notizia, tra i protagonisti dell’ultimo Grande Fratello Vip, si è confidato con il profilo social ‘Fab’, parlando della relazione con Giulia Salemi; un amore nato sotto le telecamere – quelle della Casa più spiata d’Italia – e nello scetticismo generale, ma che con il tempo sembra prendere una piega sempre più rosea. Ed è per questo che il giovanotto e l’influencer italo-persiana, a detta dello stesso Pretelli, tra non molto potrebbero decidere di fare ‘grandi passi’.

Pierpaolo, a ‘Fab’, come riferisce Il Vicolo delle News, ha dichiarato che sta attraversando uno dei periodi più gioiosi della sua vita. Sia l’aspetto professionale sia quello sentimentale stanno andando a gonfie vele tanto che l’ex gieffino ha spiegato che nel giro di tre anni si vede sposato e, perché no, magari papà bis (è già padre di Leonardo, avuto dall’ex fidanzata Ariadna Romero). Insomma, pronunciare le parole matrimonio e figli non è tabù.

Si diceva amore e polemiche. Nelle ultime ore infatti Pretelli è stato messo al centro di un polverone da parte del giornalista e autore televisivo Gabriele Parpiglia, il quale sta lavorando al caso di Malika Chalhy. Trattasi la ragazza su cui è piovuta addosso una bufera dopo che si è intascata dei fondi provenienti da una raccolta (nata perché ha affermato di essere stata cacciata di casa per il suo orientamento sessuale) e si è comprata dei beni ritenuti di lusso. Ma che c’entra Pierpaolo? Con Giulia Salemi sponsorizzò la raccolta per Malika…

Parpiglia ha cercato di avere delle sue dichiarazioni sul fatto ma Pretelli ha preferito non commentare, dicendo di essere troppo impegnato professionalmente. La questione ha scatenato la rabbi del giornalista che ha attaccato l’ex velino. “Vergogna”, ha tuonato la penna di Chi Magazine. Invece elogi, sempre da parte di Parpiglia, per Giulia che non si è sottratta alle domande.

Altro can can mediatico che ha coinvolto l’ex gieffino è stato quello innescato da suo padre. L’uomo ha dedicato una Stories Instagram a Elisabetta Gregoraci, corteggiata a lungo al GF Vip proprio da Pierpaolo. “Complimenti per tutto da me e Margherita”, ha scritto il signor Pretelli. Sui social si è scatenato il putiferio: molti fan dei ‘Prelemi’ hanno visto nel gesto una mancanza di rispetto nei confronti di Giulia. La Stories, dopo il divampare delle polemiche, è stata rimosa dal padre dell’ex gieffino.