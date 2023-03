Prevenção ao câncer e a doenças do coração: veja benefícios de consumir pitaya e dicas de como plantar em pequenos espaços

A ‘fruta-do-dragão’, como é conhecida a pitaya, é descrita como ‘funcional’ por especialistas, por ter diversas vantagens para quem a consome. Pitaya e sua coloração única e rica em fitoquímicos

Divulgação

Uma fruta completa, cheia de benefícios para a saúde, saborosa e, ainda por cima, com um visual que faz brilhar os olhos. A “fruta-do-dragão”, como é conhecida a pitaya, é descrita como “funcional” por especialistas, por ter diversas vantagens para quem a consome.

Além disso, é possível plantar em casa, até em um vaso para quem dispõe de menos espaço aberto – Confira dicas de plantio no fim da reportagem.

Especialistas palestrantes do 2ª Simpósio Brasileiro das Pitayas, que ocorreu sexta-feira (3) e sábado (4) na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), o campus da USP em Piracicaba (SP), detalham os benefícios da fruta – e dão dicas para os que pretendem plantá-la no quintal de casa.

Engenheiro agrônomo, doutor e diretor técnico da Associação de Produtores de Pitaya do Brasil (Apibras), Dejalmo Nolasco Prestes conta que a fruta é relativamente nova, e por isso muitos ainda não a consomem com frequência e nem conhecem seus benefícios.

“Até pouco tempo atrás a pitaya era uma planta ornamental. Quando se cruzou os dois gêneros, passamos a ter a frutificação. Isso aconteceu a partir dos anos 90 e a pesquisa se interessou por isso e a pitaya evoluiu, está cada vez mais em crescimento, sendo conhecida, sendo plantada”, afirmou.

Atualmente existem alguns tipos de pitaya, mas as mais consumidas e produzidas no Brasil são as da polpa branca e as da polpa roxa. Também é comum encontrar as da casca amarela.

Pitaia produzida no Paraná

RPC

Benefícios para a saúde

Segundo Dejalmo, que também é conhecido na internet como “Professor Pitaya”, a fruta reúne três itens importantes para a saúde:

Antioxidantes: “É a fruta que tem o maior aporte de antioxidantes. Se um alimento é rico em antioxidantes, é um alimento funcional e, se consumido regularmente, evita e combate o câncer. Ele é o protetor do sistema celular do homem”, explicou.

Ômegas: “A pitaya também é rica em ômegas 3, 6, vários ácidos graxos especiais. Então se ela é rica em ômegas, ela é uma protetora cardiovascular. Então nós podemos já dizer que a pitaya evita acidentes do coração.”

Fibras: “A pitaya também é muito rica em fibras. Quando se fala que um alimento é rico em fibras, nós podemos já assinar embaixo que ele protege e melhora o sistema gastrointestinal e também evita a diabetes.”

“São esses quesitos que tornam a pitaya uma fruta, um alimento funcional e que em uma fruta só nós temos toda essa qualificação para a saúde do homem.”

Pitaia da polpa roxa

Wilson Aiello / EPTV

Formas de consumo

Certo, e agora como consumir a pitaya? Ela combina com o quê? O professor explica, para os que ainda não conhecem a fruta, que existem algumas formas de experimentar.

A primeira delas, mais clássica, é a fruta in natura, sozinha, especialmente pela manhã. No entanto, para os amantes de frutas mais doces, essa pode não ser a melhor opção.

“Às vezes para logística, porque trazer uma pitaya do Norte país para o centro, do Sul para o centro, precisa-se colher não tão madura. Então em alguns casos precisa melhorar o sabor para aqueles que gostam de uma fruta mais doce”, afirmou Dejalmo. Nesses casos, ele afirma que a fruta também é ótima para consumo em forma de sucos ou doces.

“Ela combina muito bem com as gotas de limão, com hortelã, com abacaxi. A pitaya na confeitaria, pudins, bolos e tortas. Fazer licores de pitaya, geleias, e a pitaya até usada na culinária. Da casca se faz um molho para comer com a carne.”

O professor também afirma que a fruta vem ganhando espaço na indústria dos cosméticos, como em sabonetes e shampoos, e na farmacologia. Ele também defende que é necessário popularizar os preços para que ela seja mais difundida.

“O produtor inicial vendia pitaya a um preço alto, porque não tinha no mercado. E aí ficou até agora querendo vender a um preço alto, mas nós precisamos popularizar isso.”

Pitaya é conhecida por ter um sabor refrescante

TVCA/Reprodução

Como plantar em casa

Se pintou um interesse na “fruta-do-dragão”, saiba que também é possível fazer o cultivo em casa, sem precisar de um quintal muito grande ou muitos recursos – em alguns casos até em vasos ela vai bem.

O engenheiro agrônomo e presidente da Appibras, Afif Jawabri, dá algumas dicas para os curiosos que decidirem produzir a própria pitaya. “É perfeitamente possível, inclusive em vasos. A pitaya tem um sistema articular muito superficial, então ela não precisa de profundidade, a raiz dela é superficial. Desde que você coloque uma terra boa, com nutrientes, dá para produzir em um vaso”, afirmou.

Como plantar:

A primeira coisa é saber qual tipo de pitaya os “consumidores” querem e decidir qual espécie plantar. A mais comum no Brasil é a da polpa roxa, mas também há possibilidade de produzir a amarela e a de polpa branca.

O segundo passo é a escolha da muda – que possui variedades entre cada espécie. “É preciso procurar algum produtor de mudas que seja credenciado no Ministério da Agricultura”, afirmou Afif.

Em seguida, o interessado deve preparar o terreno (ou vaso) e fazer adubação. “E também a estrutura, ela precisa de uma estaca para se sustentar, que ela não se sustenta sozinha”, explicou.

O último passo é plantar a muda e seguir com os cuidados rotineiros, como rega e adubação.

Pés de pitaya com frutos

TVCA/Reprodução

Dicas adicionais:

Jawabri orienta que o plantio seja feito de preferência no início do período chuvoso. Ela tem possibilidade de dar frutos praticamente em todas as regiões do país, com exceção apenas aos locais em que há muitas ocorrências de geadas e eventos extremos de frio.

A orientação é plantar em um lugar com incidência de luz solar, porque a planta pode até se desenvolver sem sol, mas pode não dar frutos.

“É extremamente viável. Como você pode ter um pé de acerola, um pé de mexerica, da mesma forma você pode ter um pé de pitaya para consumo da família. É uma planta que responde muito bem a adubação, então matéria orgânica e adubo formulado também.”

Sobre a muda, Afif orienta que o ideal é verificar se o produtor tem o Registro Nacional de Sementes e Mudas (Renasem), que é o registro oficial do Ministério da Agricultura. Ele afirma que é mais seguro adquirir a muda de um produtor credenciado para evitar comprar plantas doentes.

“Infelizmente o que mais transmite doença é essa circulação de mudas sem controle”, lamentou. Outro problema de comprar de um produtor não credenciado é a possibilidade de estar comprando uma espécie diferente da escolhida.

“A pior coisa que tem é comprar uma muda sem conhecer o produtor. Teria que pelo menos conhecer o pomar dele. É que acontece muito de as pessoas venderem e quando a planta fica adulta a pessoa vê que não foi aquela variedade que ela pediu. Tem que tomar cuidado”, completou.

