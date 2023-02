Prévia carnavalesca reúne Orquestra do Papão e Sueldo Soares na Zona Norte de Natal

Evento no Sesc Zona Norte neste domingo (5) também tem programação para a criançada, com banda Clarin Kids e personagens da Cia Era Uma Vez. A tradicional Prévia Carnavalesca do Sesc RN será realizada neste domingo (5), a partir das 9h, na unidade localizada na Zona Norte de Natal. Entre as atrações, a Orquestra do Papão e o cantor Sueldo Soares relembram os clássicos do carnaval.

Também haverá a participação dos blocos Poetas, Carecas, Bruxas e Lobisomens, com seus bonecos gigantes, e Baiacu na Vara, do bairro da Redinha.

Sueldo Soares anima prévia no Sesc Zona Norte

Rogério Vital/Prefeitura de Natal

Carnaval 2023 no Rio Grande do Norte: veja mais notícias

Geraldo Azevedo, Monobloco, Fundo de Quintal, Ricardo Chaves e Cavaleiros do Forró: veja programação do carnaval de Natal

O evento segue até 15h e também tem programação para as crianças, com um espaço kids recheado de brincadeiras e atividades como pintura de rosto, escultura de balões, show de mágica, e interação com personagens infantis da Cia Era Uma Vez, além de muita música com a banda Clarin Kids e piscina liberada.

A Prévia Carnavalesca também terá um propósito solidário. O público geral que não possui a credencial do Sesc deve doar um quilo de alimento não perecível, que será distribuído posteriormente para instituições beneficentes cadastradas no Programa Mesa Brasil.

Vídeos mais assistidos do g1 RN

5

Vittorio Ferla