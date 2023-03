Previsão de chuvas fortes indica elevação no nível do rio Madeira, em Porto Velho

Segundo o Serviço Geológico do Brasil (CPRM), caso as previsões de chuvas se concretizem, o rio pode atingir a cota de atenção em 2 semanas. Rio Madeira em Porto Velho

Jônatas Boni/g1

O novo boletim de monitoramento do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) indica que o rio Madeira, em Porto Velho, pode chegar a cota de atenção em 2 semanas, caso a previsão de chuvas fortes se concretizem.

Segundo o boletim, são previstos acumulados de chuvas de aproximadamente 63 mm para a próxima semana e 83 mm para a semana seguinte.

No domingo (12), o rio chegou aos 13,17 metros. Segundo o CPRM, tanto em Porto Velho, quanto em Humaitá (AM), o rio Madeira apresentou cotas 10% mais baixas para esta época do ano.

De acordo com o boletim, em Guajará-Mirim (RO), o nível do rio Mamoré “permanece com tendência de subida lenta, apresentando cotas abaixo da média, porém dentro da faixa de normalidade para esta época do ano”.

