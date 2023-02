Previsão do tempo: anticiclone na alta troposfera vai provocar temporais em RO no fim de semana

No domingo (26), fenômeno conhecido como Alta da Bolívia (anticiclone quase estacionário ) deve trazer muita chuva e temporais em Rondônia. Domingo deve ter chuva e temporais

Jônatas Boni/G1

O fim de semana será de calor em boa parte dos municípios de Rondônia, desencadeando pancadas rápidas e isoladas de chuva. É o que indica a previsão do tempo do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam).

Neste sábado (25), o sol deve predominar um pouco mais sobre o estado devido ao fluxo de umidade em baixos níveis. Estão previstas pancadas rápidas e isoladas de chuva com trovoadas à tarde nos municípios do Vale do Guaporé, Vale do Mamoré e da Ponta do Abunã, em Porto Velho.

Na área urbana de Porto Velho, o dia seguirá de céu nublado, com muito mormaço e pancadas de chuva e trovoadas entre a tarde e à noite.

Abaixo, veja a previsão máxima prevista para a tarde neste sábado:

Ariquemes: 31°C

Cabixi: 31°C

Costa Marques: 32°C

Jaru: 34°C

Ji-Paraná: 34°C

Porto Velho: 31°C

Vilhena: 29°C

Domingo, 26

Segundo o Sipam, um fenômeno chamado Alta da Bolívia (um anticiclone que ocorre na alta troposfera no verão sobre a América do Sul) vai provocar chuvas e temporais em Rondônia no domingo. Troposfera é a camada mais baixa da atmosfera terrestre, onde ocorrem os fenômenos meteorológicos.

Em Porto Velho e nos municípios do Vale do Jamari, o céu deve variar de nublado a encoberto e chove a qualquer hora do dia. As outras regiões devem ter pancadas de chuva e trovoadas entre a tarde e à noite.

