Previsão do tempo: fim de semana deve ser de céu nublado em todo o estado de Rondônia

Jaíne Quele Cruz, g1

A baixa umidade no sul da Amazônia deve contribuir para que o fim desta semana e o início da próxima sejam de céu nublado em todas as regiões de Rondônia, de acordo com o Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam).

No sábado (28), o tempo deve ficar abafado, com possibilidades de chuva entre a tarde e a noite, nas principais regiões do estado, como Vales do Mamoré, Guaporé e Jamari. As demais regiões podem esperar chuva a qualquer momento do dia, com possibilidade de temporais.

O domingo (29) deve seguir basicamente a mesma dinâmica, com tempo bastante instável. De acordo com o Sipam, existe a possibilidade de grandes volumes de chuva em todo o estado.

Cidades como Vilhena, Parecis e Chupinguaia podem alcançar a mínima de 20° no domingo: as temperaturas mais baixas previstas para os próximos dias.

No início da semana, a previsão muda pouco. As regiões do Vales do Guaporé e do Mamoré podem receber chuva a qualquer momento do dia e as demais, entre a tarde e noite.

