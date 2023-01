Previsão do tempo: fluxo de umidade se intensifica e traz chuva pesada em Rondônia

Segundo Sipam, temperaturas devem seguir amenas e a máxima não deve passar de 30°C nas cidades. Fluxo de umidade deve trazer acúmulo de chuva

Jaíne Quele Cruz/g1

O tempo deve ficar instável nesta quarta-feira (25) em Rondônia devido à umidade se concentrar em baixos níveis da atmosfera, o que deve trazer grande acúmulo de chuva no estado.

Segundo o Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), o dia deve ser de sol entre muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas entre a tarde e a noite, principalmente nas cidades do Vale do Mamoré (como Guajará-Mirim) e no Vale do Guaporé (como Seringueiras e São Francisco do Guaporé).

No entanto a temperatura deve seguir amena e a máxima não deve passar de 30°C nas cidades rondonienses.

Já em Porto Velho e cidades mais ao norte do estado, o céu ficará nublado a encoberto com chuva a qualquer hora do dia.

Temperaturas máximas e mínimas

Em Porto Velho, a mínima na quarta-feira é de 23ºC e a máxima de 28ºC;

Ariquemes deve registrar mínima de 22ºC e máxima de 28ºC;

Ji-Paraná deve registrar mínima de 22ºC e máxima de 29ºC;

Em Cacoal a mínima será de 22°C e máxima de 38°.

valipomponi