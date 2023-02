Previsão do tempo no carnaval: folia deve ter chuva no Vale do Paraíba

Meteorologista Mariana Pallota explica que pancadas de chuvas estarão presentes principalmente no período da tarde e podem causar estragos. Entenda porquê está chovendo tanto na nossa região

As chuvas que têm atingido o Vale do Paraíba nos últimos dias devem continuar e podem atrapalhar o carnaval na região – em muitas cidades, a folia terá início já na sexta-feira (17).

De acordo com a meteorologista Mariana Pallota, que trabalha no Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), a notícia para os foliões não é das mais animadoras.

“Vai ter chuva. A situação não muda muito nos próximos dias. Continuamos com essas condições de pancadas, principalmente no período da tarde, que podem ser volumosas e causar transtornos.”

Justamente por conta dessa previsão, o carnaval mais famoso da região foi adiado. Após estragos causados pelos temporais, São Luiz do Paraitinga decidiu cancelar a folia. Segundo o Cemaden, o alerta de risco de problemas causados pela chuva continua alto na cidade.

“O nível de alerta está em muito alto desde o fim de semana. O rio está quatro metros acima do normal e abaixando devagar. Então mantemos o alerta porque ainda há previsão de chuva muito rápida e isso faz com que o rio suba de novo”.

Meteorologista do Cemaden alerta para grande possibilidade de chuva na região durante o carnaval

Ubatuba e São José dos Campos também estão com alerta para o risco de deslizamento de terra. Os dois municípios já registraram ocorrências neste ano por conta de temporais.

Além deles, Bananal, Jacareí, Caçapava, Taubaté e diversos outros também tiveram problemas. Pallota explica que as altas temperaturas desde o início do ano são responsáveis pelas chuvas fortes.

“As pancadas dos últimos dias têm sido causadas, principalmente, pelo calor e pela umidade. E nesse ano temos um transporte maior de umidade que vem desde a Amazônia até a região sudeste. Isso não aconteceu nos últimos anos”, afirma a meteorologista.

Meteorologista do Cemaden alerta para grande possibilidade de chuva na região durante o carnaval

Outra característica que tem preocupado as cidades é que os temporais têm acontecido com grande intensidade, apesar de durarem pouco tempo.

“São chuvas muito fortes. Grandes acumulados em um curto espaço de tempo, que favorece eventos de enxurradas e deslizamentos que vêm acontecendo nas nossas cidades”.

Previsão do tempo

Informações meteorológicas fornecidas pelo Climatempo confirmam as grandes possibilidades de temporais durante o carnaval na região. De acordo com um comunicado emitido pelo portal, chuva e calor estarão presentes na folia de rua.

Confira a previsão por cidade:

São José dos Campos

17/02: 20°C / 31°C – sol com pancadas de chuva à tarde e à noite

18/02: 20°C / 25°C – sol com pancadas de chuva à tarde e à noite

19/02: 19°C / 23°C – possibilidade de chuva o dia todo

20/02: 19°C / 23°C – possibilidade de chuva o dia todo

21/02: 19°C / 24°C – possibilidade de chuva o dia todo

Taubaté

17/02: 21°C / 32°C – sol com pancadas de chuva à tarde e à noite

18/02: 21°C / 26°C – sol com pancadas de chuva à tarde e à noite

19/02: 19°C / 23°C – possibilidade de chuva o dia todo

20/02: 19°C / 23°C – possibilidade de chuva o dia todo

21/02: 18°C / 24°C – possibilidade de chuva o dia todo

Campos do Jordão

17/02: 15°C / 27°C – sol com pancadas de chuva à tarde e à noite

18/02: 14°C / 21°C – sol com pancadas de chuva à tarde e à noite

19/02: 15°C / 20°C – possibilidade de chuva o dia todo

20/02: 15°C / 20°C – possibilidade de chuva à tarde e à noite

21/02: 14°C / 20°C – possibilidade de chuva à tarde e à noite

Santo Antônio do Pinhal

17/02: 16°C / 27°C – sol com pancadas de chuva à tarde e à noite

18/02: 15°C / 21°C – sol com pancadas de chuva à tarde e à noite

19/02: 17°C / 20°C – possibilidade de chuva à tarde e à noite

20/02: 17°C / 20°C – possibilidade de chuva à tarde e à noite

21/02: 17°C / 21°C – possibilidade de chuva à tarde e à noite

Caraguatatuba

17/02: 24°C / 33°C – sol com pancadas de chuva à tarde e à noite

18/02: 23°C / 28°C – sol com pancadas de chuva à tarde e à noite

19/02: 21°C / 22°C – possibilidade de chuva à tarde e à noite

20/02: 21°C / 22°C – possibilidade de chuva à tarde e à noite

21/02: 21°C / 26°C – possibilidade de chuva à tarde e à noite

Ubatuba

17/02: 22°C / 33°C – sol com pancadas de chuva à tarde e à noite

18/02: 22°C / 28°C – sol com pancadas de chuva à tarde e à noite

19/02: 21°C / 25°C – possibilidade de chuva à tarde e à noite

20/02: 21°C / 25°C – possibilidade de chuva à tarde e à noite

21/02: 20°C / 27°C – possibilidade de chuva à tarde e à noite

São Sebastião

17/02: 25°C / 32°C – sol com pancadas de chuva à tarde e à noite

18/02: 22°C / 26°C – sol com pancadas de chuva à tarde e à noite

19/02: 21°C / 22°C – possibilidade de chuva à tarde e à noite

20/02: 21°C / 22°C – possibilidade de chuva à tarde e à noite

21/02: 21°C / 26°C – possibilidade de chuva à tarde e à noite

Ilhabela

17/02: 25°C / 32°C – sol com pancadas de chuva à tarde e à noite

18/02: 22°C / 26°C – sol com pancadas de chuva à tarde e à noite

19/02: 21°C / 22°C – possibilidade de chuva à tarde e à noite

20/02: 21°C / 22°C – possibilidade de chuva à tarde e à noite

21/02: 21°C / 26°C – possibilidade de chuva à tarde e à noite

