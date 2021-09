previsioni-cardano-dopo-il-fork:-come-investire-su-ada

Cardano ha lanciato la sua funzione per i contratti intelligenti ieri, 12 settembre. Intuendo questa novità, uno dei più noti exchange del mondo, Binance (qui puoi leggere la nostra recensione) ha fatto le giuste mosse per assicurarsi che la sua piattaforma sia compatibile con tale funzionalità. L’annuncio è stato pubblicato da Binance sul suo sito ufficiale, poche ore prima dell’aggiornamento della rete e dell’hard fork di Cardano.

A proposito di annuncio, il comunicato ha specificato che l’update di Cardano e l’hard fork non comporterà la creazione di nuovi token, né influenzerà il trading di token ADA sulla piattaforma. Anche se i depositi e i prelievi per ADA sono stati sospesi fino a quando l’aggiornamento e l’hard fork non saranno stati confermati per funzionare correttamente, l’exchange ha rassicurato sul fatto che si prenderà cura di tutti i requisiti tecnici necessari per l’aggiornamento.

Come l’aggiornamento di Cardano influenzerà i prezzi di ADA?

La nostra posizione su Cardano è sicuramente rialzista, soprattutto dopo l’aggiornamento del network.

Ci sono infatti tante cose positive da dire sulla capacità dei contratti intelligenti in arrivo sulla rete Cardano. Una di queste è la capacità per gli sviluppatori di costruire applicazioni decentralizzate (DApps) sulla rete, consentendo così cose come la finanza decentralizzata (DeFi) protocolli e scambi decentralizzati. Insomma, replicando in buona parte i benefit che hanno spinto la rete di Ethereum ad essere una delle più promettenti nel proprio settore.

Anzi, è proprio da Ethereum che possiamo trarre spunti positivi, e che Cardano potrebbe ottenere benefici. Con la sopraffazione di tale piattaforma di contratti intelligenti, infatti, è necessario che altri concorrenti si facciano avanti. L’aggiornamento di Alonzo Purple e l’hark fork mettono Cardano nella favorevole posizione di poter competere con Ethereum quando si tratta di servizi DeFi come il prestito, lo staking, la creazione di token sulla piattaforma e il conio di NFT.

ADA in ripresa: è il momento di comprare Cardano?

Il prezzo di ADA non si è ancora completamente ripreso dal forte calo di qualche giorno fa, anche se sta attraversando una positiva fase di recupero mettendo nel mirino i 3 dollari che aveva sfiorato prima del crollo. Riteniamo dunque che questo sia il giusto momento per comprare Cardano, mettendo in obiettivo nuove soglie record.

Ti ricordiamo altresì che per comprare Cardano puoi certamente fare affidamento su un exchange di qualità come Binance (-> qui trovi il sito ufficiale di Binance), oppure aprire un conto di trading gratis su eToro (-> qui il sito ufficiale di eToro), anche in modalità demo e senza rischi!

