previsioni-del-lotto-di-oggi-31-dicembre:-numeri-buoni-da-giocare

Le previsioni del Lotto e Superenalotto di oggi 31 dicembre 2020. Quali sono i numeri buoni da giocare

Ultima estrazione del Lotto e del Superenalotto dell’anno. Questa sera l’anno più funesto dai tempi della Seconda Guerra Mondiale finalmente finisce. Un anno horribilis che potrebbe essere però per qualcuno un po’ meno terribile se stasera regalasse una vincita al Superenalotto o al Lotto. Per sperare nel sogno di Capodanno dovete ovviamente giocare al lotto e leggere le nostre previsioni del Lotto di oggi 31 dicembre. E poi Segui la diretta delle estrazioni a partire dalle 18.00.

Oggi 31 dicembre le estrazioni del Lotto sono anticipate alle ore 18. Come accade ormai da diverse settimane tutte le operazioni di estrazione si svolgeranno nella sede estrazionale di Roma. Si inizia con le Ruote del Centro e la Ruota Nazionale, poi si prosegue alle 18.30 con le ruote del Nord e si finisce alle 19 con le ruote del Sud e Simbolotto.

Previsioni estrazioni del Lotto 31 dicembre

Ultima occasione per raddrizzare questo 2020 con una vincita al Lotto. Per riuscirci bisogna azzeccare i numeri giusti. Ma quali sono i numeri buoni da giocare al lotto oggi 31 dicembre? Da un punto di vista matematico tutti i numeri hanno uguali probabilità di essere estratti, ma la frequenza di alcuni e il ritardo di altri spinge gli esperti a stilare una classifica di suggestione dei più probabili. E se volete dunque tentare, ecco le cinquine per ogni ruota.

BARI: 79-45-12-7-89

CAGLIARI: 81-30-17-42-16

FIRENZE: 44 -58-56-85-38

GENOVA: 57 – 71-62-75-19

MILANO: 28 -85-68-30-51

NAPOLI: 22 -33-19-79-2

PALERMO: 17- 27-84-89-3

ROMA: 11-70-87-43-66

TORINO: 12-53-90-31-32

VENEZIA: 38-88-65-2-13

NAZIONALE: 34-72-68-1-20

Numeri buoni da giocare al Lotto: ritardatari e frequenti

Le attenzioni del gioco del Lotto sono da riversare tutti sui numeri. Quelli ritardatari, ovvero che non escono da molti concorsi, quelli frequenti che escono al contrario più spesso degli altri e quelli cosiddetti spia, ovvero quelli che anticipano le uscite degli altri.

E’ su queste tipologie di numeri che si trovano i numeri buoni da giocare al Lotto. Al momento per l’ultima estrazione dell’anno i numeri più ritardatari sono: il 37 sulla Ruota di Napoli assente da 131 estrazioni. Segue l’87 su Roma che non si fa vedere da 123 estrazioni. Poi il 75 su Napoli in ritardo da 104 concorsi.

E sempre su Napoli l’1 su Napoli (assente da 96 estrazioni), il 5 su Venezia (ritardatario da 85 concorsi), il 46 e il 41 su Bari assenti rispettivamente da 83 e 79 estrazioni, l’82 su Genova e il 20 su Milano (ritardatari di 78 estrazioni), il 32 su Bari (assente da 77 estrazioni).

I numeri più ritardatari e più frequenti per ogni ruota:

BARI: 46 assente da 87 concorsi / 74 presente in 14 estrazioni

CAGLIARI: 35 ritardo di 71 estrazioni / 81 presente in 16 concorsi

FIRENZE: 73 in ritardo da 102 concorsi / 18 top per 14 estrazioni

GENOVA: 82 assente da 86 estrazioni / 34 presente in 17 estrazioni

MILANO: 20 assente da 76 concorsi / 15 top in 19 concorsi

NAPOLI: 37 ritardatario da 129 estrazioni / 75 presente in 14 estrazioni

PALERMO: 75 assente da 102 concorsi / 24 uscito in 16 concorsi

ROMA: 87 in ritardo da 121 estrazioni / 70 top in 15 concorsi

TORINO: 13 assente da 72 estrazioni / 2 uscito 16 volte

VENEZIA: 5 ritardatario da 83 estrazioni / 52 presente in 14 estrazioni

NAZIONALE: 49 assente da 65 concorsi / 10 top in 15 concorsi

I numeri spia

I numeri spia sono numeri che vanno ricercati nelle ultime estrazioni e dovrebbero indicare i prossimi numeri che usciranno. Per ogni numero spia ci sono 5 numeri possibili.

Ecco per ogni ruota:

BARI: 75/78/30/51/81

CAGLIARI: 83/49/77/56/6

FIRENZE: 34/90/69/5/88

GENOVA: 50/40/47/29/1

MILANO: 39/8/84/14/76

NAPOLI: 45/ 30/ 24/ 76/ 74

PALERMO: 79/ 15/ 51/ 38 /34

ROMA: 4/33/ 72/ 85 / 60

TORINO: 39/ 43/ 51 / 67 / 77

VENEZIA: 5/ 41/ 53 / 89 / 68

Numeri buoni da giocare al lotto oggi: le previsioni

Se osservare l’andamento delle estrazioni e giocare basandosi su ritardi e frequenze è un sistema spesso vincente, lo è altrettanto lasciarsi suggerire i numeri dal fato, dal destino e dalla vita.

Non esiste infatti una formula efficace, come abbiamo visto matematicamente non ci sono assolutamente certezze, né probabilità. Dunque lasciatevi ispirare. Noi lo abbiamo fatto e abbiamo creato per voi due cinquine da poter giocare oggi al Lotto.

Ruota Nazionale

31 – 13 – 80 – 21-7

Il giorno di oggi, la fortuna, il guadagno per il nuovo anno.

Ruota di Roma

85 – 8 – 12 – 1 – 32

85 come l’anno della grande nevicata. 8 per i fuochi d’artificio, 12 per lo spumante che si stapperà, 1 per la fine e 32 per il nuovo inizio.

The post Previsioni del Lotto di oggi 31 dicembre: numeri buoni da giocare appeared first on Solonotizie24.