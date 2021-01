previsioni-del-lotto-prossima-estrazione:-numeri-buoni-da-giocare

Quali numeri sono consigliati per la prossima estrazione del Lotto di martedì 5 gennaio 2021

Il gioco del Lotto è uno dei giochi più antichi d’Italia ed è uno dei più appassionanti. I giocatori più incalliti non si lasciano scivolare così fra le mani come se nulla fosse i numeri di ogni estrazione, ma ne tengono ben conto. Guardare indietro per ipotizzare cosa ci sarà avanti, per vedere in quei numeri estratti le previsioni per la prossima estrazione del Lotto.

Numeri ritardatari, numeri frequenti, numeri spia e poi arzigogolate regole, tutto e di più per capire quali saranno i numeri che usciranno e di conseguenza quali saranno i numeri buoni da giocare.

Fermo restando che non c’è certezza che i pronostici possono funzionare, abbiamo selezionato per voi le previsioni per la prossima estrazione del Lotto di martedì 5 gennaio 2021.

Previsioni estrazioni del Lotto 5 gennaio 2021

Secondo un principio matematico ad ogni estrazione si fa tabula rasa ed ogni numero ha la medesima probabilità degli altri di essere estratto. Ma gli appassionati non ci stanno e cercano di vedere oltre in quei numeri che mancano all’appello da decine di concorsi o in quelli che incredibilmente sono sempre presenti.

Indubbiamente in tutto ciò ha un peso anche la numerologia. Gli appassionati di numeri vedono in questo e in ogni fatto della vita una traduzione numerica. Dunque trovano sempre numeri buoni da giocare al lotto.

In ogni caso abbiamo stilato i pronostici per l’estrazione del Lotto di martedì 5 gennaio con quei numeri che fra ritardi, spie e regole hanno più probabilità di uscire. Il consiglio che ci sentiamo di darvi è però quello di lasciarvi ispirare. Meglio seguire sempre l’istinto.

BARI 46 76 71 68 57

CAGLIARI 30 52 56 48 87

FIRENZE 41 66 2 88 21

GENOVA 18 14 80 36 61

MILANO 20 15 7 90 46

NAPOLI 37 58 86 32 43

PALERMO 52 24 85 54 30

ROMA 70 9 87 11 26

TORINO 25 10 39 79 63

VENEZIA 23 88 5 74 29

NAZIONALE 84 3 59 31 76

Ritardatari del Lotto: numeri buoni da giocare

Una delle statistiche più seguite del Lotto riguarda i numeri ritardatari. Al di à di ogni considerazione matematica vedere un numero non uscire per oltre cento concorsi ha un che di affascinante e suggestivo. ça va Sans dire che gli appassionati del Lotto giocano sempre i numeri ritardatari convinti che ogni volta sia quella buona in cui usciranno.

Indubbiamente questo prima o poi succederà. Ecco di seguito quali sono al momento i numeri più ritardatari.

il 37 sulla Ruota di Napoli assente da 133 concorsi

l’87 su Roma in ritardo da 125 estrazioni

l’1 sempre su Napolil in ritardo da 98 estrazioni

il 5 sulla ruota di Venezia che non si vede da 87 estrazioni

il 46 sulla ruota di Bari in ritardo da 85 estrazioni

il 20 su Milano assente da 80 concorsi

Il 32 su Bari in ritardo da 79 estrazioni

L’80 su Genova che non si fa vedere da 78 volte

Il 76 sempre su Genova in ritardo da 77 concorsi

Il 59 sulla Ruota di Venezia in ritardo da 77 estrazioni

Pronostici da giocare al Lotto martedì 5 gennaio

Una volta esauriti tutti i sistemi più logici e matematici per scegliere i numeri buoni da giocare al Lotto vi proponiamo i nostri pronostici sui numeri vincenti del Lotto. Numeri che si basano sui fatti dell’attualità, le previsioni, trasformate in numeri con l’ausilio della smorfia moderna e napoletana. Suggerimenti di gioco che vi auguriamo possano portarvi fortuna!

Ruota di Roma

45-88-73-21-34

Il mercatino della Befana in piazza Navona a Roma quest’anno non si svolgerà.

Ruota Nazionale

Il Carnevale in Italia inizia con le regioni colorate come un arlecchino. E tutti indosseremo una mascherina per la nostra salute

3-28-1-19-32

