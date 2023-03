previsioni-meteo-primavera-in-emilia-romagna:-il-tempo-dei-prossimi-giorni

Bologna, 20 marzo 2023 – Il maltempo aspettando la primavera. Il giorno dell’equinozio, oggi 20 marzo, porta condizioni meteo instabili e una perturbazione in transito che riguarda in particolare le regioni del sud e del centro, ma anche la Romagna con piogge e temporali anche intensi.

Da domani però già si potrà apprezzare il ritorno del bel tempo con temperature in rialzo con valori al di sopra delle medie di diversi gradi almeno fino al weekend. Attenzione, però, alla nebbia, che comprometterà la visibilità soprattutto al mattino, in pianura.

Poi sarebbe in agguato il maltempo che potrebbe guastare l’inizio della prossima settimana.

La primavera arriva dopo un inverno che si classifica dal punto di vista climatologico come il quinto più caldo a livello planetario, con una temperatura combinata della terra e della superficie degli oceani superiore di +0,90 gradi la media del ventesimo secolo. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti su dati Noaa il National Climatic Data Centre.

Vediamo le previsioni meteo giorno per giorno in Emilia Romagna, secondo i modelli di Arpae.

Lunedì 20 marzo

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con piogge concentrate in particolare nelle province orientali e lungo la costa romagnola, in attenuazione in serata.

Martedì 21 marzo

Banchi di nebbia estesi al mattino sulle provincie di Ferrara e Ravenna e localmente lungo l’asta del Po in attenuazione nel pomeriggio, quando è previsto un aumento della nuvolosità a partire dall’Emilia, in estensione a tutto il territorio regionale nel corso della sera.

Temperature minime comprese tra 5 e 9 gradi. Massime in aumento su valori tra 14 gradi della costa e 18/20 gradi dell’entroterra.

Mercoledì 22 marzo

Cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime stazionarie comprese tra 6 e 8 gradi. Massime in lieve locale aumento comprese tra16 e 21 gradi.

Tendenza fino a sabato 25 marzo

Niente piogge, cielo interessato da nuvolosità variabile e temperature in rialzo con la massima che potrà anche superare i 20 gradi.

