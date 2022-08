Prezzo Binance BNB, quali sono le previsioni per il 2022 – 2030

Binance Coin è un token nativo del noto exchange Binance. Si usa anche per pagare le commissioni dell’exchange oppure può essere scambiato con oltre 50 altre criptovalute. Recentemente il Binance Coin ha mostrato delle prestazioni sorprendenti sul mercato delle crypto e aveva anche superato come capitalizzazione di mercato la stablecoin Tether scalzandola dal suo terzo posto.

Ora però sarebbe interessante sapere cosa ci aspetta nel prossimo futuro e cosa succederà nei prossimi anni al prezzo di Binance Coin (BNB). Proviamo quindi ad analizzare alcuni fatti e cerchiamo di capire quali sono le prospettive di questa crypto che attualmente si trova al quinto posto per capitalizzazione di mercato.

Cos’è Binance Coin (BNB)

Binance Coin (BNB) è stata lanciata per la prima volta nel luglio 2017 durante l’ICO. L’obiettivo principale era attirare investimenti per lo sviluppo del noto exchange Binance. Inizialmente lo standard del token di Binance era ERC-20, operava sulla blockchain di Ethereum e non era disponibile per il mining. Poi però alcune cose sono cambiate, e il 18 aprile 2019 è stata lanciata la Binance Chain e tutti i token BNB sono stati spostati sulla sua blockchain nel giro di cinque giorni.

Secondo i termini della Initial Coin Offer (ICO) il 50% dei token Binance è stato distribuito tra gli investitori, il team ha ricevuto il 40% e il 10% è andato ai ‘venture investors’. Il team è così riuscito a raccogliere 15 milioni di dollari USA, e l’exchange è diventato supportato principalmente da investitori cinesi. Non si tratta di una somma particolarmente alta, dal momento che alcuni progetti hanno raccolto cifre decisamente più ingenti senza un’attività e prodotti funzionanti.

Metà del denaro è andato in pubblicità e alla promozione del marchio, il 35% allo sviluppo. per la modernizzazione e la sicurezza della piattaforma e il restante 15% è stato destinato al fondo di riserva.

Quanto al Binance Coin, non dimentichiamo che si tratta di una moneta soggetta a inflazione, ma i creatori hanno tenuto conto di questo punto anche nella fase di creazione del white paper. Secondo uno dei punti di questo white paper ogni tre mesi l’exchange Binance è tenuto a mettere da parte il 20% delle sue entrate per il successivo riscatto delle monete e il processo del burning. Di conseguenza rimarranno solo 100 milioni di BNB, che corrispondono alla metà del volume inizialmente emesso.

Ma vediamo come funziona esattamente il token di Binance, BNB. Possiamo dire che sulla piattaforma svolge per l’esattezza tre funzioni:

agisce come una risorsa commerciale

viene utilizzato per ridurre le tasse

si presta per il pagamento delle merci su piattaforme che accettano BNB.

Si può infatti usare Binance Coin per pagare qualsiasi commissione sulla piattaforma dell’exchange, incluse le commissioni di cambio, le commissioni di quotazione e qualsiasi altra commissione. Quando gli utenti usano BNB per il pagamento delle commissioni ricevono anche un significativo sconto a seconda del tempo trascorso utilizzando BNB per coprire le commissioni.

Gli utenti di Binance possono ricevere ad esempio uno sconto del 50% sulle commissioni di trading durante il primo anno da quando hanno iniziato a fare trading attraverso questo exchange. Il trend porta ad uno sconto del 25% per l’anno seguente, che diventa del 12,5% quello successivo e si riduce al 6,75% per il quarto anno sull’exchange. Dopodiché lo sconto non viene più applicato a partire dal quinto anno.

Quali sono le previsioni sul prezzo di Binance Coin (BNB)

Ma veniamo alle previsioni sull’andamento di prezzo di Binance Coin (BNB), cercando di entrare nel dettaglio di quello che potrebbe essere il trend mese per mese fino alla fine del 2022, con uno sguardo poi anche all’andamento di prezzo di BNB dei prossimi anni fino al 2030.

Prima di tutto però sottolineamo che quando si tratta di fare previsioni sull’andamento di una qualsiasi criptovaluta, e in particolare su quelle che non rientrano nella categoria delle stablecoin, come appunto nel caso di Binance Coin, non vi sono certezze, e gli scenari prospettati possono anche rivelarsi del tutto errati. Il consiglio sempre valido quindi è quello di investire nel mercato delle criptovalute solo il denaro che si è effettivamente disposti a perdere.

Premesso ciò, vediamo quale dovrebbe essere l’andamento di prezzo di BNB nei prossimi mesi fino alla fine dell’anno:

previsioni prezzo BNB agosto 2022 : nel mese di agosto il prezzo di BNB dovrebbe essere scambiato, secondo alcune stime, mediamente intorno ai 330 dollari. Nel corso di questo mese però qualcuno indica la possibilità di un rally che porti il BNB ad essere scambiato anche a oltre 358 dollari.

: nel mese di agosto il prezzo di BNB dovrebbe essere scambiato, secondo alcune stime, mediamente intorno ai 330 dollari. Nel corso di questo mese però qualcuno indica la possibilità di un rally che porti il BNB ad essere scambiato anche a oltre 358 dollari. previsioni prezzzo BNB settembre 2022 : il trend di crescita moderata dovrebbe essere confermato anche a settembre, con gli esperti che indicano un aumento in grado di portare il prezzo medio di Binance Coin intorno ai 337 dollari. Il picco massimo che BNB potrebbe raggiungere a settembre viene individuato in 371 dollari circa, mentre non si dovrebbe scendere al di sotto dei 325 dollari.

: il trend di crescita moderata dovrebbe essere confermato anche a settembre, con gli esperti che indicano un aumento in grado di portare il prezzo medio di Binance Coin intorno ai 337 dollari. Il picco massimo che BNB potrebbe raggiungere a settembre viene individuato in 371 dollari circa, mentre non si dovrebbe scendere al di sotto dei 325 dollari. previsioni prezzo BNB ottobre 2022 : alcuni analisti hanno stimato che BNB raggiunga nel corso del mese di ottobre un prezzo medio di 350 dollari circa. Il token del noto exchange potrebbe anche scendere fino ad un minimo di 339 dollari, e toccare un picco massimo di 384 dollari circa.

: alcuni analisti hanno stimato che BNB raggiunga nel corso del mese di ottobre un prezzo medio di 350 dollari circa. Il token del noto exchange potrebbe anche scendere fino ad un minimo di 339 dollari, e toccare un picco massimo di 384 dollari circa. previsioni prezzo BNB novembre 2022 : dovrebbe essere nel mese di novembre, secondo alcuni osservatori del mercato crypto, che il token BNB arriverà a ridosso dei 400 dollari. Per l’esattezza si stima per novembre 2022 un prezzo medi di 361 dollari circa, con un minimo a 346 ed un massimo a 399 dollari.

: dovrebbe essere nel mese di novembre, secondo alcuni osservatori del mercato crypto, che il token BNB arriverà a ridosso dei 400 dollari. Per l’esattezza si stima per novembre 2022 un prezzo medi di 361 dollari circa, con un minimo a 346 ed un massimo a 399 dollari. previsioni prezzo BNB dicembre 2022: entro la fine dell’anno Binance Coin dovrebbe raggiungere, secondo alcune stime, i 413 dollari. Il prezzo medio su cui il token dovrebbe essere scambiato nel corso del mese di dicembre viene indicato intorno ai 368 dollari, mentre il picco più basso dovrebbe essere intorno ai 354 dollari.

Stando alle previsioni di alcuni esperti raccolte da vari siti web, a partire dal 2023 il prezzo di Binance Token dovrebbe iniziare a crescere a ritmi un po’ più sostenuti. Con l’anno critico per il mercato delle criptovalute alle spalle, a partire dal 2023 anche BNB dovrebbe entrare in una fase fortemente rialzista che spingerà il prezzo del token del noto exchange oltre i 5 mila dollari.

Previsioni prezzo BNB 2023 : rispetto al 2022 l’andamento di prezzo di Binance Coin dovrebbe essere nettamente in rialzo, con un picco minimo che secondo alcuni osservatori potrebbe persino non scendere al di sotto dei 505 dollari. Il token dovrebbe essere scambiato mediamente intorno ai 520 dollari nel corso del nuovo anno, con un picco massimo di addiruttura 623 dollari.

: rispetto al 2022 l’andamento di prezzo di Binance Coin dovrebbe essere nettamente in rialzo, con un picco minimo che secondo alcuni osservatori potrebbe persino non scendere al di sotto dei 505 dollari. Il token dovrebbe essere scambiato mediamente intorno ai 520 dollari nel corso del nuovo anno, con un picco massimo di addiruttura 623 dollari. Previsioni prezzo BNB 2024 : secondo l’analisi tecnica svolta da alcuni esperti di criptovalute riguardo l’andamento di prezzo di Binance Coin nel 2024, il picco massimo dovrebbe attestarsi intorno agli 886 dollari, mentre quello minimo dovrebbe essere di 730 dollari circa. Il token di Binance dovrebbe essere scambiato mediamente a 756 dollari nel corso del 2024.

: secondo l’analisi tecnica svolta da alcuni esperti di criptovalute riguardo l’andamento di prezzo di Binance Coin nel 2024, il picco massimo dovrebbe attestarsi intorno agli 886 dollari, mentre quello minimo dovrebbe essere di 730 dollari circa. Il token di Binance dovrebbe essere scambiato mediamente a 756 dollari nel corso del 2024. Previsioni prezzo BNB 2025 – 2026 – 2027 : secondo l’analisi di alcuni esperti del mercato crypto, il prezzo di Binance Coin dovrebbe continuare a crescere nel corso degli anni che vanno dal 2025 al 2027 superando ampiamente i 1.000 dollari di valore. Se queste previsioni dovessero risultare azzeccate allora BNB potrebbe effettivamente essere un ottimo investimento nel lungo periodo. Le stime indicano un picco minimo di 1.122 dollari ed un picco massimo di 1.270 nel 2025, un minimo di 1.597 ed un massimo di 1.951 nel 2026, con la previsione di un picco di addirittura 2.791 dollari entro la fine del 2027.

: secondo l’analisi di alcuni esperti del mercato crypto, il prezzo di Binance Coin dovrebbe continuare a crescere nel corso degli anni che vanno dal 2025 al 2027 superando ampiamente i 1.000 dollari di valore. Se queste previsioni dovessero risultare azzeccate allora BNB potrebbe effettivamente essere un ottimo investimento nel lungo periodo. Le stime indicano un picco minimo di 1.122 dollari ed un picco massimo di 1.270 nel 2025, un minimo di 1.597 ed un massimo di 1.951 nel 2026, con la previsione di un picco di addirittura 2.791 dollari entro la fine del 2027. Previsioni prezzo BNB 2028- 2029 – 2030: il prezzo del token di Binance dovrebbe continuare a seguire un trend di crescita almeno fino alla fine del 2030 secondo alcuni osservatori. Si parla di un picco massimo ben oltre gli 8 mila dollari entro la fine di questo triennio, e per l’esattezza gli analisti dei mercati crypto si aspettano che nel 2028 il prezzo di Binance Coin (BNB) raggiunga i 3.978 dollari, per poi toccare il picco massimo di 5.807 dollari nel 2029 e infine il record di 8.437 dollari entro il 2030.

Per comprare e vendere criptovalute come Binance Coin (BNB), oppure Bitcoin, Ethereum e altre, affidati solo ad exchange rinomati come Binance. Clicca qui per visitare il sito ufficiale e scoprire come iniziare.

L’articolo Prezzo Binance BNB, quali sono le previsioni per il 2022 – 2030 proviene da ValuteVirtuali.com.