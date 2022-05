prezzo-bitcoin-+30%,-secondo-jp-morgan-non-dobbiamo-aspettarci-nessun-inverno-delle-criptovalute

Non esattamente la performance più esaltante quella del Bitcoin (BTC) di queste ultime settimane, e nelle ultime 24 ore le cose continuano a non andare esattamente come vorrebbero i detentori della prima criptovaluta per capitalizzazione di mercato, visto che si registra un ulteriore calo del -1,5% circa al momento della stesura di questo post.

Ma quali sono le prospettive per il futuro? Chi teme il peggio si aspetta che il calo del prezzo del Bitcoin (BTC) continui a trascinare con sé le altre criptovalute in quello che viene definito un inverno delle crypto.

La performance del Bitcoin infatti non lascia ben sperare, visto che dopo aver messo in fila 8 settimane consecutive in calo, il prezzo nel corso delle ultime 24 ore era addirittura sceso sotto la soglia psicologica dei 28 mila dollari, dopo che nella giornata di ieri aveva recuperato fino a superare i 30 mila.

Verso l’inverno crypto? JP Morgan prevede prezzo BTC +30%

Se è vero che nessuno è in grado di prevedere il futuro è anche vero che le previsioni di JP Morgan qualcosa dovranno pur valere. E secondo l’esperto di strategie della nota banca d’affari, Nikolaos Panigirtzoglou, sulla base di un’analisi dei recenti sviluppi del mercato delle criptovalute, con particolare attenzione riguardo quanto accaduto con il collasso della stablecoin TerraUSD, ci saranno “ricadute relativamente limitate” per le altre stablecoin, quanto meno finché il valore totale bloccato (TVL) in progetti DeFi resterà alto.

“Guardando al futuro, crediamo che la traiettoria per i finanziamento VC sarà cruciale per aiutare il mercato delle criptovalute ad evitare il lungo inverno del 2018/2019” ha spiegato ancora l’esperto di JP Morgan “se i finanziamenti VC dovessero esaurirsi da qui, in conseguenza della perdita di fiducia dovuta al collasso dell’ecosistema Terra, allora un ritorno al lungo inverno 2018/2019 sembrerà più probabile per i crypto-mercati”.

Vi sono tuttavia “poche evidenze” secondo l’esperto, che i finanziamenti da venture capital stiano sparendo in seguito al collasso di TerraUSD.

“Dei 25 miliardi di dollari di finanziamenti VC sull’anno in corso, quasi 4 miliardi sono arrivati dopo Terra” ha infatti tenuto ad evidenziare l’esperto di JP Morgan “la nostra idea è che i finanziamenti continueranno e che un lungo inverno simile a quello del 2018/2019 non si concretizzerà”.

E per quanto riguarda l’andamento della crypto numero uno, l’analista della nota banca d’affari osserva che il rapporto del volume Bitcoin Btc/oro scende lievemente verso 4x, il che implica un “fair value di circa 38 mila dollari”, cioè un aumento di prezzo del +30% circa, definito dallo stesso esperto un “rialzo significativo”.

