prezzo-bitcoin-in-rialzo-sopra-i-40-mila-dollari-dopo-fine-settimana-ribassista.-cosa-succede-nel-mercato-crypto

Dopo un fine settimana ribassista il prezzo del Bitcoin (BTC) rimbalza sopra quota 40k. In recupero anche Ethereum (ETH), e maggior parte degli investitori “in the money”

Dopo il pesante calo registrato dalle maggiori criptovalute nel corso del fine settimana si registra il rimbalzo di Bitcoin e di Ethereum, con buone notizie per gli investitori che, nella stragrande maggioranza dei casi specie per la seconda crypto come capitalizzazione di mercato sono “in the money”.

Il calo del fine settimana è stato piuttosto pesante ed improvviso per molte criptovalute tra cui le due maggiori: BTC ed ETH che alla giornata di lunedì hanno toccato rispettivamente $38.345 e $2.800 stando ai dati di CoinMarketCap.

I dati di IntoTheBlock indicano ora un recupero deciso di entrambe le crypto con la maggior capitalizzazione di mercato. BTC è tornato sopra il livello chiave di 40 mila dollari, e al momento della stesura di questo articolo si trova intorno ai 40.352 dollari, con un incremento di prezzo del +5% circa nelle ultime 24 ore.

BTC ed ETH la maggior parte degli investitori è in attivo

Se andiamo ad osservare gli ultimi movimento di BTC notiamo che circa il 63% degli investitori globali che hanno acquistato Bitcoin ora traggono profitto dall’incremento di prezzo registrato oggi, con un 28% soltanto che si trova ancora in rosso, mentre il restante 8,8% circa si trova in pareggio.

Gli ultimi movimenti nel mercato crypto hanno portato benefici soprattutto per gli investitori in Ethereum (ETH), che si trova “in the money” per il 73% circa. ETH ha infatti visto un rimbalzo del +7% nelle ultime 24 ore dopo il forte calo del fine settimana. Al momento della stesura di questo articolo il prezzo di ETH si attesta poco al di sotto dei 3.000 dollari.

Dietro il rialzo dei prezzi di BTC e ETH di oggi l’acquisizione di Twitter di Elon Musk

A determinare il rialzo dei prezzi delle maggiori criptovalute cui stiamo assistendo occi potrebbero essere stati diversi fattori. Il più evidente è forse la notizia dell’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk con l’accordo raggiunto ieri al prezzo di 44 miliardi di dollari.

Sulla questione è arrivato prontamente il commento del patron di Tesla e Space X via Twitter, dove il miliardario ha scritto: “la libertà di parola è il fondamento di una democrazioa funzionante e Twitter è la piazza della città digitale in cui si dibattono questioni vitali per il futuro dell’umanità”.

Elon Musk ha poi aggiunto: “Twitter ha un enorme potenziale: non vedo l’ora di lavorare con l’azienda e la comunità di utenti per sbloccarlo”.

Gli effetti della mossa di Elon Musk sul mercato crypto

Non solo Bitcoin ed Ethereum, ma anche altre criptovalute sono in ripresa nella giornata di oggi dopo un weekend in ribasso. Una di queste è Dogecoin, che dopo la notizia della mossa di Elon Musk ha recuperato circa il +26% in 24 ore. Si tratta di un rialzo legato molto probabilmente al forte interesse per questa particolare crypto da parte del patron di Tesla.

In generale gli appassionati di tutte le valute digitali presenti nel mercato crypto vedono l’acquisizione come un evento rialzista per l’intera sfera delle criptovalute.

In particolare non si può non tener conto del fatto che il dibattito inerente il mercato delle criptovalute si tiene per buona parte sui social e su Twitter, e che l’acquisizione della piattaforma da parte di un soggetto come Elon Musk, fortemente favorevole allo sviluppo del mercato degli asset digitali, possa spingere la crescita del settore su ritmi più serrati.

