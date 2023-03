PRF apreende 300 quilos de atum branco sem nota fiscal e refrigeração em Natal

Apreensão aconteceu na BR-226 em veículo que seguia de Natal para Parnamirim. Vigilância Sanitária foi acionada e condutor encaminhado para Delegacia de Polícia Civil para ser autuado. Condutor de veículo que transportava atum foi conduzido para Delegacia de Polícia Civil

Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu em um veículo na manhã desta quinta-feira (30) em Natal uma carga com cerca de 300 quilos de atum branco que estava sendo transportada sem nota fiscal e sem refrigeração.

A apreensão aconteceu na BR-226. De acordo com a PRF, a carga iria de Natal com destino a Parnamirim.

Após a inspeção no veículo, a polícia acionou a Vigilância Sanitária e encaminhou o condutor – um homem de 29 anos – para autuação na Delegacia de Polícia Civil.

O motorista do veículo vai ser autuado pelo crime de “vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo”.

O crime está previsto no artigo 7, da Lei Federal 8.137/90, que trata de crime contra as relações de consumo. A pena varia de 2 a 5 anos de prisão ou multa.

Apreensão aconteceu em Natal, na BR-226

Divulgação/PRF

Vídeos mais assistidos do g1 RN

Mata