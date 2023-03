prf-apreende-4,5-mil-litros-de-aguardente-e-350-caixas-de-cerveja-sem-notas-fiscais-no-rn

Material foi apreendidos em duas BRs nas cidades de Mossoró e São José de Mipibu e ocorrências encaminhadas para a Secretaria Estadual de Tributação. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 4,5 mil litros de aguardente e 350 caixas de cerveja sem notas fiscais em dois caminhões em estradas do Rio Grande do Norte entre esta terça (28) e quarta-feira (29).

As apreensões aconteceram nos municípios de Mossoró e São José de Mipibu.

A primeira apreensão foi na tarde de terça (28), em Mossoró, no km 53 da BR-110. Ao todo, o caminhão carregava 4,5 mil litros de aguardente, que foram avaliados em mais de R$ 32 mil.

Já na madrugada desta quarta-feira (29), 350 caixas de cervejas também foram apreendidas, sem nota fiscal, em outro caminhão. A apreensão foi no km 117 da BR-101 em São José de Mipibu. Segundo a PRF, a mercadoria estava avaliada em R$ 18,5 mil.

As duas ocorrências foram encaminhadas para a Secretaria Estadual de Tributação (SET), pelo transporte de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal hábil.

