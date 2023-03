PRF apreende cerca de R$ 50 mil em eletrônicos sem nota fiscal na Via Dutra, em Piraí

Cigarros eletrônicos e celulares estavam em caixas transportadas no bagageiro de um ônibus. Abordagem aconteceu no posto da PRF, no início da descida da Serra das Araras. Mercadoria apreendida sem nota fiscal na Via Dutra, em Piraí

Cigarros eletrônicos e celulares sem nota fiscal foram apreendidos no fim da noite de sexta-feira (9), no início da descida da Serra das Araras, na Via Dutra, em Piraí (RJ).

As mercadorias estavam sendo transportadas em um ônibus, que saiu de São Paulo (SP) e seguia para Vitória (ES). O veículo foi abordado no posto Caiçara da Polícia Rodoviária Federal, no km 233, durante uma fiscalização de combate ao narcotráfico.

Segundo a PRF, os aparelhos estavam distribuídos em duas caixas, transportadas no bagageiro do ônibus.

Na primeira, foram encontrados 21 celulares. Já na segunda, os agentes encontraram 195 cigarros eletrônicos, aparelho que tem a comercialização proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). De acordo com a PRF, as mercadorias foram avaliadas em aproximadamente R$ 50 mil.

Como os produtos foram despachados, o motorista do ônibus não foi preso. O caso foi registrado na delegacia de Piraí, para onde os eletrônicos foram levados.

A Polícia Judiciária vai analisar o documento de despacho para que o destinatário e o remetente dos produtos sejam localizados.

