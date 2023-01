prf-apreende-em-ms-maconha-que-era-levada-para-sp-em-carreta

Droga estava escondida em fundo falso. Motorista confessou o tráfico. Tabletes de maconha em fundo falso de carreta

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã deste sábado (21), em Mato Grosso do Sul, 927 quilos de maconha que seria entregue em São Paulo. O motorista da carreta onde estavam os tabletes da droga confessou o tráfico.

De acordo com a PRF, a carreta com placas de Naviraí foi abordada no anel viário de Dourados, na MS-254. Os policiais verificaram que o assoalho do reboque tinha fundo falso e estava cheio de tabletes de maconha.

O motorista, de 38 anos, disse à PRF que pegou a carreta já com o entorpecente em Amambai, região de fronteira com o Paraguai, e entregaria em São Paulo.

No veículo estava também uma mulher, de 42 anos, que, segundo o motorista, não sabia da droga.

O veículo foi abordado depois que policiais se depararam com ele na rodovia e constataram que o proprietário, que não é o motorista, tem mandados de prisão em aberto.

A apreensão se deu em meio à Operação Égide de Combate ao Crime na Região da Fronteira. O casal, o veículo e o entorpecente foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Dourados.

