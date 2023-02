PRF apreende quase 50 quilos de maconha após abordagem de dois veículos em Ourinhos

Um dos veículos não obedeceu à ordem de parada, mas passou em cima da “cama de faquir” equipamento usado para furar os pneus em caso de fuga. Maconha foi apreendida em Ourinhos após denúncia feita à Polícia Rodoviária Federal

Um homem foi preso após a Polícia Rodoviária Federal apreender quase 50 quilos de maconha na Rodovia Mello Peixoto (SP-278) em Ourinhos (SP) nesta segunda-feira (20).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a prisão ocorreu depois da equipe ter recebido denúncias que os motoristas de dois veículos que passavam pela Rodovia Transbrasiliana, BR-153, eram suspeitos de transportar drogas.

Em buscas feitas pela região, os dois carros foram localizados na Rodovia Mello Peixoto, na altura do km 379. Um dos veículos não obedeceu à ordem de parada, mas passou em cima da “cama de faquir” equipamento usado para furar os pneus em caso de fuga.

O motorista fugiu para o matagal e até a publicação desta reportagem não havia sido localizado. No outro carro foram localizados 48,8 quilos de maconha.

Os dois veículos, a droga e o motorista foram apresentados ao plantão da Polícia Civil de Ourinhos, onde a ocorrência foi registrada.

