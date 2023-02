PRF flagra jovem transportando 100 quilos de maconha em ônibus na Dutra, em Arujá

Droga estava em três malas que pertenciam à suspeita. Ônibus foi abordado na altura do km 204 e seguiria de São Paulo ao Rio Grande do Norte. Segundo a PRF, drogas estavam em malas da suspeita

Uma jovem foi presa com 100 quilos de maconha em um ônibus na Rodovia Presidente Dutra na noite desta segunda-feira (20). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o flagrante foi feito durante a operação carnaval, na altura do km 204, em Arujá.

O veículo abordado seguia de São Paulo para Natal, no Rio Grande do Norte. Ainda de acordo com a PRF, a mulher demonstrou bastante incômodo e nervosismo com a presença dos policiais, o que despertou a atenção.

Ao vistoriar o compartimento externo de bagagens, a equipe sentiu um forte odor característico de maconha. Ao abrir três malas que pertenciam à suspeita, encontraram 98 tabletes da droga. Ela foi detida em flagrante por tráfico de drogas.

Questionada, a suspeita teria dito que foi contratada para levar as malas da cidade de São Paulo para Maceió, em Alagoas, onde entregaria a um desconhecido. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Arujá.

