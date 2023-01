PRF prende irmãs que transportavam mais de 2 mil munições de fuzil na Dutra, em Arujá; dupla foi liberada após audiência de custódia

Uma das mulheres ainda apresentou identidade falsa aos policiais. PRF prende irmãs que transportavam mais de 2 mil munições de fuzil na Dutra, em Arujá

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu em flagrante duas irmãs que transportavam mais de 2 mil munições de fuzil na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Arujá, na quarta-feira (25). Elas saiam da capital paulista e tinham como destino a Baixada Fluminense. Porém, a Justiça concedeu liberdade provisória a ambas após audiência de custódia realizada nesta quinta-feira (26).

Os policias deram ordem de parada a um veículo de transporte coletivo de passageiros que realizava viagem de São Paulo até o Rio de Janeiro. Durante fiscalização aos passageiros do coletivo, foram encontradas duas mochilas, uma de cor preta e uma vermelha, que continham quatro caixas com inscrições e letras chinesas (duas por mochila) com 540 munições em cada caixa, totalizando 2.160 munições de calibre .762.

As donas das mochilas afirmaram que pegaram o material de um senhor desconhecido na Rodoviária do Tietê, na capital paulista, e entregariam a uma pessoa que entraria em contato assim que chegassem no Centro de Duque de Caxias. Elas receberiam a quantia de R$ 1 mil cada uma pelo transporte da carga.

Munições eram transportadas de São Paulo para a Baixada Fluminense

PRF/Divulgação

Além disso, uma delas apresentou identidade falsa à PRF, o que caracterizou também o crime de falsa identidade. As irmãs foram conduzidas à delegacia de Arujá e o caso foi registrado como posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e uso de documento falso .

No entanto, segundo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), em audiência de custódia realizada nesta quinta-feira (26), foi concedida a liberdade provisória às irmãs, com a imposição de algumas medidas cautelares, como apresentação de comprovante de endereço no prazo de 24 horas, sob pena de decretação da prisão preventiva e comparecimento a todos os atos do processo para os quais forem intimadas, sob pena de revogação.

Ainda segundo o TJSP, nesta fase não há como afirmar por qual crime elas responderão, pois ainda não há uma denúncia oferecida e recebida.

