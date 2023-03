PRF prende motorista com R$ 70 mil por lavagem de dinheiro na Rodovia Régis Bittencourt no interior de SP

Veículo era conduzido por uma mulher de 34 anos na altura de Miracatu (SP). PRF apreende R$ 70 mil sem comprovação de origem na Rodovia Régis Bittencourt, em Miracatu (SP)

PRF/Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu R$ 71 mil dentro de uma sacola durante fiscalização em um veículo no Km 370 da Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), na altura de Miracatu, no interior de São Paulo. A motorista de 34 anos foi presa por lavagem de dinheiro, após não conseguir comprovar a origem do valor.

Segundo apurado pelo g1, os policiais deram ordem de parada a um veículo conduzido pela motorista e encontraram o dinheiro durante vistoria. A condutora disse aos agentes da PRF que o valor seria usado para pagar honorários advocatícios em Cascavel (PR), mas viajava do Rio Grande (RS) para a capital paulista.

Presa por lavagem de dinheiro

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) informou que a mulher foi presa em flagrante por lavagem de dinheiro na noite da última terça-feira, após ter apresentado versões diferentes e desconexas sobre a origem das notas.

Ela foi conduzida pela equipe à Delegacia de Miracatu, onde o caso foi registrado, e depois encaminhada à cadeia feminina de Pariquera-Açu.

