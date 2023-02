PRF reforça mensagem para motoristas evitarem acidentes nas rodovias no trânsito do carnaval

Fluxo de volta para casa tende a aumentar na Quarta-feira de Cinzas (22). PRF alerta para o risco do motorista levar para as rodovias hábitos e vícios do trânsito urbano: ‘automóveis e motos não dividem a pista com veículos que pesam 60 toneladas’. Campanha da Polícia Rodoviária Federal neste carnaval busca sensibilizar motoristas para uma viagem segura

Nesta terça-feira (21) de carnaval, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) que atua nas rodovias do Rio de Janeiro está reforçando em suas redes sociais a mensagem “Evite Traumas” e “Não deixe que o cansaço te impeça de chegar em casa!” para sensibilizar os motoristas sobre a importância da boa conduta no trânsito e, assim, evitar acidentes nas estradas.

A postagem faz parte de uma campanha nacional realizada em parceria com a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, intitulada “SBOT e PRF unidas para um carnaval seguro”.

Desde o início do carnaval, a campanha vem orientando sobre as consequências da imprudência ao volante, como morte e problemas sérios de saúde.

Polícia Rodoviária Federal reforça campanha para trânsito sem acidentes em suas redes sociais nesta terça de carnaval

O ortopedista Marcos Britto, coordenador médico da campanha, explica que os acidentados são atendidos geralmente “com múltiplas lesões no corpo, sem contar traumatismos cranianos e trauma raquimedular”. Além disso, podem ocorrer sequelas irreversíveis.

“A maioria das lesões acaba necessitando tratamento cirúrgico e algumas dessas pessoas evoluem com sequelas e permanecem com certo tipo de limitação funcional para o resto da vida, podendo perder a capacidade de andar e trabalhar”, explica o especialista.

As lesões mais frequentes são as musculoesqueléticas, como fraturas na perna, bacia, coxa, coluna e membros superiores.

O comportamento do motorista

O comportamento do motorista é fator determinante nos acidentes de trânsito. É o que explica o Diretor de Operações da Polícia Rodoviária Federal, inspetor Marcus Vinícius de Almeida.

“Poucas vezes os desastres são fatalidades. Geralmente são resultados de uma ou várias escolhas do próprio motorista. Alguém que excede o limite de velocidade, ultrapassa em local proibido, dirige sem atenção, e o pior, faz uso de bebida alcoólica ao volante, não pode dizer que foi surpreendido pelo acidente”, afirma.

As rodovias federais no Rio de Janeiro, como a BR-101, que passa por Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense; e a BR-040, que corta Petrópolis, na Região Serrana do Rio; são corredores viários com grande movimento de motoristas de carros de passeio, ônibus e veículos de carga pesada.

E um alerta importante da PRF está no risco do motorista levar para as rodovias hábitos e vícios do trânsito urbano.

“Dirigir na rodovia é muito diferente do que dirigir na cidade. A começar pelas velocidades. No ambiente urbano, dificilmente você faz uma curva a 80 km/h. Na cidade, os veículos estão separados, muitas vezes, por três, cinco metros de distância. Os trajetos são curtos, repletos de interrupções, como semáforos, faixas de pedestres e cruzamentos. E automóveis e motos não dividem a pista com veículos que pesam 60 toneladas. Se o motorista pegar estrada trazendo os hábitos e vícios do trânsito urbano, estará certamente sujeito a acidentes”, explica o inspetor Marcus Vinícius.

Motoristas com pouca ou nenhuma experiência podem provocar acidentes comuns no trânsito urbano, como:

Colisão traseira, que indica falta de atenção

Não guardar distância do veículo à frente

E saídas de pista, geralmente provocadas pelo excesso de velocidade

Cinco principais causas de acidente

No carnaval 2022 foram registrados 1.160 acidentes em rodovias federais em todo o país, com 107 mortes. As cinco principais causas dos acidentes em 2022 foram:

Reação tardia/ausência de reação – 272 acidentes com 24 mortes

Não respeitar preferência – 115 acidentes com 10 mortes

Ingestão de álcool – 112 acidentes com 9 mortes

Excesso de velocidade – 95 acidentes com 11 mortes

Não manter distância segura – 86 acidentes com 3 mortes

A PF também dá orientações para os motoristas fazerem uma viagem segura.

Condutas para uma viagem segura

Planeje sua viagem e faça a revisão de seu veículo. É fundamental verificar a presença e o funcionamento de todos os equipamentos obrigatórios, bem como toda a documentação do veículo e do condutor;

Respeite os limites de velocidade e obedeça às placas de sinalização. Onde não existir sinalização ou se esta estiver prejudicada, mantenha a velocidade compatível com as condições da via;

O condutor e todos os passageiros do veículo devem utilizar o cinto de segurança. Crianças menores de 7 anos e meio devem estar utilizando o bebê conforto, cadeirinha e/ou assento de elevação. Em caso de descumprimento, o condutor poderá ter a viagem interrompida até a regularização da infração;

Ultrapasse sempre pela esquerda e somente em locais permitidos e onde haja todas as condições necessárias para execução da manobra com segurança;

Mantenha distância segura do veículo à frente, a fim de se evitar colisões traseiras nos casos de freadas bruscas;

Cuidado com os pedestres, principalmente em perímetros urbanos cortados por rodovias. Redobre a atenção e reduza a velocidade sempre que verificar a presença de pedestres nos acostamentos e às margens das rodovias;

Leve alimentos leves e água para situações como congestionamentos e interdições;

Com chuva, acione os limpadores de pára-brisa, diminua a velocidade e aumente a distância em relação ao veículo que segue à frente. Se necessário, pare fora do acostamento;

Motociclista e passageiros devem sempre usar o capacete. Mantenha distância das laterais traseiras dos veículos, que provocam o chamado “ponto cego”. Não trafegue próximo a caminhões. O deslocamento de ar produzido por esses veículos pode desestabilizar a motocicleta;

Trafegue sempre com os faróis acesos, mesmo durante o dia. Isso aumenta a visibilidade aos demais condutores e pedestres, além de melhorar a percepção de distância aproximada.

