PRF resgata mais de 1 mil filhotes de tartaruga durante fiscalização em Torres

Animais estavam em condições precárias dentro de sacolas encontradas embaixo do banco traseiro de um carro. Homem foi preso em flagrante por crime ambiental. PRF resgata mais de mil filhotes de tartaruga em Torres

Mais de 1 mil filhotes de tartaruga da espécie tigre d’água foram resgatados nesta terça-feira (7) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante fiscalização na BR-101, próxima à Unidade Operacional em Torres, no Litoral Norte do RS. Um homem foi preso em flagrante por crime ambiental.

Mais de mil filhotes de tartaruga foram resgatados pela PRF em Torres

PRF/Divulgação

Segundo a PRF, os policiais abordaram o motorista de uma Amarok, que seguia em direção à Santa Catarina. Na revista ao veículo, os agentes encontraram mais de mil filhotes de tartarugas embaixo do banco traseiro. Os animais estavam em condições precárias dentro de sacolas.

O condutor teria relatado à PRF que as tartarugas foram compradas em Chuí, e seriam revendidas em Florianópolis. O homem, de 53 anos, já havia sido preso pela PRF em 2019 transportando 800 tartarugas e, em 2005, transportando outros animais (macacos sagui, tucanos e outros).

Ele foi encaminhado para a polícia judiciária. De acordo com a PRF, os animais ficaram sob responsabilidade da Patrulha Ambiental da Brigada Militar em Torres, que prestou apoio.

Vittorio Rienzo