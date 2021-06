pride,-la-docuserie-sulle-lotte-(non-ancora-concluse)-delle-persone-lgbt+

Arriva su Disney+ un documentario in sei parti che racconta sei decenni di battaglie lgbt+, dimostrando che queste rivendicazioni sono sempre esistite e devono sempre continuare

Dopo un anno di stop totale dovuto alla pandemia, il prossimo 26 giugno torneranno nelle principali città italiane, Roma e Milano, le manifestazioni del Pride, anche se quest’anno saranno – sempre per motivi di sicurezza – eventi stanziali piuttosto che parate colorate e movimentate. Anche se in queste settimane le persone Lgbt+ hanno manifestato in altre città e continueranno a farlo per tutta l’estate, questo weekend è particolarmente significativo perché si colloca storicamente nell’anniversario dei moti di Stonewall, avvenuti fra il 27 e il 28 giugno 1969, e considerati come il primo momento in cui la comunità Lgbt+ ha alzato la testa e risposto ai soprusi delle autorità. In effetti si pensa convenzionalmente che quella data sia stata la miccia che ha innescato i vari movimenti di rivendicazione che sono arrivati fino a noi oggi. Ma non è esattamente così.

A spiegarlo in modo molto efficace è una docuserie in sei episodi che s’intitola appunto Pride: si tratta di una produzione dell’americana Fx che arriva da noi invece in streaming dal 25 giugno su Disney+. È un documento molto importante perché ha una duplice funzione: poiché ogni episodio copre un diverso decennio, dagli anni Cinquanta ai Duemila, è un utile e sintetico ripasso della storia delle lotte e dei traguardi Lgbt+; dall’altro è anche un’utile problematizzazione della storia queer, perché se usualmente siamo abituati a pensare che il progresso dei diritti sia sempre una traiettoria lineare, questo documentario ci mostra come, negli Stati Uniti ma parallelamente anche altrove, molte rivendicazioni hanno trovato soddisfazione in alcune epoche per poi essere rimesse in discussione nelle successive, in un andirivieni a volte schizofrenico e legato al clima politico di turno.

In particolare i primi episodi ci aprono gli occhi su qualcosa che spesso sottovalutiamo: se un’organizzazione precisa dei movimenti Lgbt+ è nata veramente dopo Stonewall, non è altrettanto vero che prima le comunità Lgbt+ non esistessero. Gay, lesbiche, transessuali e altre persone queer sono sempre esistiti e, anzi, negli anni Cinquanta dopo la movimentazione massiccia e l’apertura al mondo dovuta alla seconda guerra mondiale potevano vivere una vita relativamente tranquilla, anche se molto privata. Ci pensarono poi le derive del maccartismo a innescare il cosiddetto Lavender Scare, la caccia alle streghe non più comuniste ma questa volta omosessuali. Ciò non toglie che, in un simile contesto, icone come Christine Jorgensen, considerata come la prima donna transgender negli Stati Uniti a sottoporsi a un intervento di riassegnazione sessuale e divenuta, a sorpresa di molti (e anche del nostro pregiudizio retroattivo), una star di tabloid e cabaret.

Pride racconta grandi e piccoli traguardi, a volte molto pubblici e altre volte nascosti o dimenticati. Tutti per esempio conosciamo il leggendario discorso di Martin Luther King I Have a Dream, ma quasi nessuno sa che a dare una svolta al movimento per i diritti dei neri di King e soprattutto a organizzare quella famosa manifestazione a Washington nel 1963, in cui il discorso fu pronunciato, fu Bayard Rustin, uno degli attivisti più accesi e strategici del movimento di rivendicazione afroamericana, che aveva passato anni assieme a Gandhi a sperimentare i metodi di protesta pacifica, e che soprattutto era omosessuale (su di lui la casa di produzione di Michelle e Barack Obama sta preparando un biopic). Accanto a nomi perduti come il suo ci sono quelli di molti altri attiviste e attivisti, e spesso anche semplici cittadini, che si sono battuti per un movimento che da sempre è eterogeneo e spesso anche talmente frammentato da risultare quasi diviso.

In questi sei episodi, che ricalcano sessant’anni di storia, c’è spazio per grandi successi ma anche per altrettanto clamorose battute d’arresto, come la crisi dell’Aids negli anni Ottanta o il Don’t Ask Don’t Tell degli anni Novanta. Arriviamo però anche ai grandi risultati ottenuti negli scorsi decenni, con un aumento vertiginoso della rappresentazione Lgbt+ nei media, nello sport, nell’industria, ma anche con legami che hanno incrociato queste battaglie a quelle del femminismo o a quelle di altre minoranze, non ultime le grandi manifestazioni nel 2020 legati ai Black Lives Trans Matter. Piuttosto che rifarsi ai soliti cliché con cui spesso è raccontata la storia queer (le drag queen, la musica disco, la rivoluzione sessuale ecc., pur nominati), si vuole mostrare come l’avanzamento dei diritti Lgbt+ sia stato un difficoltoso processo organico che ha coinvolto (e ancora coinvolge, dati i risultati ancora da ottenere) tutta la società.

Nonostante i contenuti estremamente interessanti, va detto che Pride ha anche le sue idiosincrasie tecniche, dovute anche al fatto che ogni episodio della serie è stato affidato a un diverso o una diversa filmmaker Lgbt+: spesso quindi le scelte di stile sono poco omogenee, c’è chi rischia più di altri e qualche passaggio risulta meno cristallino o sagace della media. Infine preme fare un’avvertenza: questa produzione racconta sessant’anni di movimenti Lgbt+, certamente, ma lo racconta da un punto di vista esclusivamente americano, concentrandosi solo negli Stati Uniti.

Come in molte cose le rivoluzioni d’oltreoceano sono state poi importante anche qui da noi, costituendo un modello imprescindibile. Ciò non toglie che ci sia una storia Lgbt+ italiana, europea (ma anche africana, asiatica, latinoamericana ecc.) che andrebbe scritta in modo altrettanto sistematico. Gli esempi sono esempi, però, è già così si può capire quanta strada sia stata fatta finora e quanta ancora ce ne sia da fare. “Because of you, I know I exist“, si sente dire a un certo punto: Pride fa esattamente questo, ricordarci che ci sono state persone che hanno amato, sognato, combattuto e che spesso hanno dato la vita per rivendicare la loro libertà e consegnarla anche a chi è venuto dopo di loro. Senza storia non può esserci orgoglio.