pride-month-2021:-i-progetti-arcobaleno

Giugno è il mese più colorato dell’anno. Sono tantissime, infatti, le iniziative arcobaleno che prendono vita in questo periodo. Lo scopo comune? Sensibilizzare il mondo sui diritti della comunità LGBT+, italiano di: Lesbica, Gay, Bisessual e Transgender (il + è stato aggiunto per inglobare ancora più realtà allo stesso tempo).

E così, i 7 colori più sgargianti, anche quest’anno sono portatori di messaggi importanti. Ma voi sapete chi ha inventato la bandiera arcobaleno, diventata simbolo di queste manifestazioni? È stato Gilbert Baker, artista e attivista statunitense che nel 1978 ne cucì una, la prima, lui stesso. Nel 2015, poi, proprio quella realizzata con le sue mani venne esposta dalla galleria d’arte moderna MoMA in una data ben precisa: era il 26 giugno 2015, il giorno in cui la Corte Suprema degli Stati Uniti ha preso la storica decisione di legalizzare il matrimonio tra persone dello stesso sesso in tutti gli stati.

Da allora colora il web e il mondo e porta in giro il messaggio della comunità. E quest’anno? Le iniziative, come sempre, sono molte. Noi ci siamo concentrati su quelle più vicine al mondo del design. Scopritele qui e nella gallery in alto.

LEGO: «OGNUNO È MERAVIGLIOSO»

Si chiama coì il set realizzando dal brand dei mattoncini per celebrare il gioco, lo stare insieme e il mondo LGTB+.

Come nasce questo progetto lo racconta bene Matthew Ashton, vice President of Design di LEGO «Il punto di partenza è stata la mia sensazione che noi, come società, potessimo fare di più per mostrarci sostegno reciproco e apprezzare le nostre differenze». E poi continua:«i bambini sono i nostri modelli di comportamento e accolgono tutti, indipendentemente dal loro background. Qualcosa a cui tutti dovremmo aspirare».

Il progetto LEGO di Matthew Ashton

In vendita dal primo giorno di giugno su Lego.com e nei Lego store, ha inaugurato il mese del Pride.

APPLE: IL CINTURINO RAINBOW

Il Solo Loop intrecciato Pride Edition, è il cinturino pensato per l’Apple Watch nei colori della bandiera arcobaleno: 16.000 fili in poliestere riciclato, intrecciati con fibre ultrasottili di silicone e tagliati con il laser all’esatta lunghezza richiesta.

Solo Loop intrecciato Pride Edition, Apple

Un accessorio per sposare i temi del Pride, da sempre cari all’azienda della mela che sostiene con orgoglio le associazioni che promuovono i diritti di tutti .



L’ARCOBALENO IN UNA STANZA

Progettato dal designer Phil Procter per colorare in modo creativo le nostre case. Ma non solo, perché i suoi Folded Rainbows hanno anche uno scopo benefico: il 10% dei proventi delle vendite andrà a Kaleidoscope Trust, organizzazione benefica che sostiene le comunità LGBT+ del mondo.

ABSOLUT VODKA: UNA DEDICA A GILBERT BAKER

«La bandiera arcobaleno è un simbolo di speranza, di parità di diritti e della libertà di amare chi si vuole – racconta Elin Furelid, Global Senior Marketing Manager Portfolio & Design di Absolut – Come sostenitori di lunga data della comunità LGBTQ+, la bottiglia Absolut Rainbow 2021 è dedicata al nostro caro amico Gilbert».

La bottiglia di Absolut Vodka dedicata al Pride

Nasce così la bottiglia dedicata al Pride, realizzata in collaborazione con la Gilbert Baker Foundation, organizzazione no-profit con sede a New York fondata nel 2017 per portare avanti l’eredità del designer-attivista.

UNO: PLAY WITH PRIDE

Mattel ha appoggiato la fondazione It Gets Better Project con le carte arcobaleno. Del resto quale gioco più inclusivo esiste delle carte UNO? Si può giocare a tutte le età e non c’è nessuna lingua che ne limiti l’utilizzo. Facili e immediate.

Carte da gioco in edizione limitata per il Pride Month 2021

A MILANO TUTTI PRONTI PER IL PIC-NIC RAINBOW

Di cosa si tratta? Di un’iniziativa di Cascina Merlata organizzata con Mare culturale urbano e Associazione Famiglie Arcobaleno. Una giornata, domenica 20 giugno, formato famiglia all’insegna dell’inclusività con tante attività alle quali partecipare: conferenze, laboratori per bambini (imparare a costruire un aquilone per esempio), giochi e momenti di musica e intrattenimento. Per educare tutti alle differenze e al rispetto.

Aquiloni rainbow. Foto Getty

Scoprite altre foto di questi progetti sfogliando la gallery in alto.