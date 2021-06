prima-di-“hunger-games”:-ricordate-in-quale-amatissimo-e-“storico”-film-ha-recitato-jena-malone?

Bellissima e dal talento innegabile, Jena Malone ha interpretato magnificamente la ribelle e fragile Joanna in “Hunger Games”: ricordate in quale amatissimo e “storico” film ha recitato?

Prima di “hunger Games”: ricorda Jena Malone nel celebre e “storico” film? (fonte getty)

La bellissima e talentuosa Jena Malone ha conquistato tutti con la sua performance di “Joanna” nella celebre saga di “Hunger Games”. Un ruolo ricco di passione, rabbia, desiderio di riscatto ma anche tanta fragilità. La splendida attrice è un volto celebre e amatissimo del cinema statunitense e ha dimostrato di possedere doti straordinarie che le consentono di calarsi in generi e personaggi molto diversi tra loro. Prima di “Hunger Games” la bellissima Jena Malone ha recitato in un film acclamatissimo e molto amato, “storico” potremmo dire: ricordate di quale si tratta? Scopriamolo insieme!

Leggi anche: “Hunger Games”, lo straordinario dettaglio che pochi hanno notato: te n’eri mai accorto?

Jena Malone, ricordate in quale celebre e “storico” film ha recitato?

Nata a Sparks nel 1984 la talentuosa interprete si è avvicinata al mondo dello spettacolo prendendo parte ad alcune pubblicità. Ha poi ottenuto i primi ruoli sul grande e piccolo schermo. Come dimenticarla in “Nemiche amiche” e “Gioco d’amore”? Forse il ruolo che l’ha consacrata al successo è stato quello in “Donnie Darko”, ma la sua brillante carriera vanta molte pellicole straordinarie e indimenticabili.

Forse non tutti lo ricordano, ma prima di “Hunger Games”, l’attrice ha prestato il volto ad un personaggio molto “controverso” della letteratura in uno dei film più amati dal pubblico. Di che si tratta? Ebbene, Jenna Malone ha interpretato la ribelle, sfacciata e infantile Lydia Bennett in “Orgoglio e Pregiudizio”! E le sorprese non finiscono qui: l’attore che nello storico film interpreta il padre di Lydia, il signor Bennett, è tornato a recitare al fianco di Jena Malone proprio in Hunger Games! Era lui l’interprete del Presidente Snow, l’antagonista della saga. Incredibile, non trovate anche voi?

Di recente stiamo ammirando la talentuosa Jena Malone in “Too Old to Die Young” e non vediamo l’ora di scoprire i suoi prossimi progetti!