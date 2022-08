Prima di Venezia 79, in partenza per un evento esclusivo in Toscana. Marianna Bonavolontà

Luogo di ri-partenza in Toscana è il resort Fonteverde, ex dimora del Granduca Ferdinando de’ Medici in Val d’Orcia, rinnovato da pochi mesi che, in collaborazione con la Maison Marigi (acronimo della stilista Maria Rita Giurlani), organizzerà una sfilata con aperitivo esperienziale esclusiva che vedrà protagonisti alcuni ospiti dell’Hotel ed importanti personalità.