Prima l’Italia, l’evento di Salvini a Roma è un mezzo flop: “Grazie, qui nonostante il caldo”. Le immagini della piazza semivuota (video)

Ore 16: puntuale inizia la manifestazione della Lega, guidata da Matteo Salvini in favore della riaperture, per presentare i referendum sulla giustizia e lanciare la corsa a Enrico Michetti, candidato del centrodestra alle prossime amministrative della Capitale. Il gran caldo – come riconosce lo stesso Salvini dal palco a piazza Bocca della Verità – ha forse scoraggiato molti sostenitori. Fatto che sta che delle circa tremila persone ad inizio manifestazione, alle 18, quando inizia l’intervento del leader della Lega, in piazza sono rimasti davvero in pochi, con Salvini che rapidamente accorcia la durata del suo discorso.