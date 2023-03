prima-ti-assumo-e-poi-ti-formo:-l’italia-del-mismatch

Il mercato delle assunzioni è incredibilmente impegnativo in questo momento storico: da una parte le grandi dimissioni di cui abbiamo parlato sullo scorso numero, dall’altra la difficoltà a trovare il candidato giusto perché manca la formazione adeguata e le scuole non sono in grado di fornire le competenze specifiche richieste dai datori di lavoro. Un problema annoso che con i ritmi della digitalizzazione vede tra le carenze più rilevanti quella delle figure tecnologiche.

Per colmare questo gap, strutturale e politico, le aziende tecnologiche devono rimboccarsi le maniche e trovare nuove strade “fai da te”; inizia così la nascita dei centri di formazione all’interno delle aziende, grandi o piccole che siano, con l’obiettivo di formare direttamente le persone che intendono assumere, dando la possibilità anche a chi non ha un titolo di studio o viene da percorsi professionali completamente diversi di trasformare una passione in lavoro. E succede che un appassionato di birra, Gianluca La Rosa, diventi programmatore front end di Bitrock, system integrator appartenente al Gruppo italiano Fortitude.

Gianluca, scoperta la passione per la birra, la studia, la vende e la promuove nel pub in cui lavora; gli sembra di aver realizzato il suo sogno, ma quando arriva il Covid sembra che il sogno si spezzi, allora Gianluca si offre di realizzare il menù online del pub. È un tuffo nel passato, che fa riaffiorare nella sua mente l’interesse per il digitale e la tecnologia, che lo porta a iscriversi a diversi bootcamp fino ad approdare in Bitrock. Qui ha trovato il suo place to be dopo aver superato brillantemente il periodo di Academy interna dell’azienda, da stipendiato.

«La decisione di fondare una nostra Academy nasce per far fronte alle difficoltà che riscontriamo nel trovare giovani professionisti adeguatamente formati con competenze tecnologiche di ultima generazione», afferma Leo Pillo, CEO del Gruppo Fortitude. «Nel nostro caso abbiamo deciso di darci da fare e provare a risolvere il problema con le nostre forze e siamo certi che questa iniziativa potrà avere il successo che merita. Eppure, non posso fare a meno di notare che l’impegno in questa attività di collegamento fra domanda e offerta del mondo del lavoro dovrebbe caratterizzare prima di tutto le azioni Istituzionali per lavorare sul divario che purtroppo esiste».

Per accedere all’Academy di Bitrock l’unico requisito richiesto è l’interesse verso il mondo dell’Information Technology con una conoscenza di base dei fondamenti della programmazione. Il target di riferimento è principalmente rappresentato da neo-diplomati e laureandi/laureati in Scienze Informatiche e/o discipline STEM. Al termine del percorso di formazione e una volta superati i vari step di assessment, agli studenti viene consegnata una certificazione dedicata per continuare a lavorare in azienda, all’interno di un team di progetto multidisciplinare, e portare avanti il proprio percorso di sviluppo professionale.

Si può dire che sta finendo l’era della formazione a pagamento? Di certo le Academy interne delle aziende hanno segnato un bel cambio di rotta non solo per come vengono insegnate le competenze, ma anche per come si ricercano i talenti: sono stati finalmente messi da parte i bias culturali tipici del mercato del lavoro che richiedevano titoli di studio e curricula coerenti con la posizione aperta e si è andati oltre, concedendo ai dipendenti la possibilità di coltivare le proprie passioni e alle aziende di far crescere talenti senza esperienza o con esperienze in altri mercati, favorendo così un ambiente ricco di background e culture diverse.

È la ricetta “perfetta” che favorisce il sano confronto, l’innovazione e la crescita di un’azienda. Ma mancano ancora alcuni ingredienti: nel caso delle aziende tecnologiche, in particolare, la sotto-rappresentazione femminile rimane evidente, con particolari picchi di divario di genere in settori come il Cloud Computing, l’Intelligenza artificiale e l’ingegneria, dove le donne rappresentano rispettivamente il 14%, il 32% e il 20% della forza lavoro.

«Il gender gap è un problema che colpisce il mondo del lavoro e il nostro settore in particolare. Non è più possibile fare finta di niente e bisogna impegnarsi di più per fare un deciso passo in avanti», spiega Leo Pillon, CEO del Gruppo Fortitude. «Aumentare la presenza delle donne, col bagaglio di capacità che si portano dietro, aiuterebbe in maniera significativa il mondo STEM spingendolo verso un rapido sviluppo. Eppure sarà necessario un cambiamento di tipo culturale per combattere una tendenza troppo radicata. I numeri sono purtroppo molto chiari e la nostra volontà di aumentare le quote rosa in Fortitude spesso si scontra con la realtà e col fatto che solo il 10% dei cv che ci arrivano sono di donne. Se poi facciamo riferimento ai ruoli più “tecnici” la percentuale scende addirittura al 2%. Urge un cambio di passo nella consapevolezza delle giovani donne stesse che, anche grazie alle storie che presentiamo, devono prendere coscienza di essere in grado di fare tecnologia di alto livello, come e meglio degli uomini!».

Per far fronte a questo problema Fortitude ha avviato una collaborazione con SheTech, organizzazione no profit che si impegna a colmare il gender gap nel settore delle STEM, organizzando diversi Bootcamp e #SheTechBreakfast, live informali durante le quali le Role Model STEM raccontano la loro esperienza alle giovani donne interessate a intraprendere un percorso in questo settore.

Il caso di Fortitude ovviamente non è isolato ed è simbolo dell’impegno delle aziende nel combattere l’Italia del mismatch, un problema che pesa e che purtroppo resta avvolto ancora da tante ombre.

