primascelta,-la-app-che-ti-collega-ai-fornitori-di-fiducia

La pescheria dal pesce sempre freschissimo, il fruttivendolo preferito, quello con le verdure buone, la macelleria in cui ormai andiamo da anni, perché ci tratta bene. E se ora fosse possibile ordinare da tutti loro, però online? È possibile, basta una app. Nel pieno del lockdown è infatti nata Primascelta, applicazione che permette di ordinare direttamente dai propri fornitori di fiducia. L’ha creata la Terracciano srl, società di comunicazione della Sabina, e raccoglie tutte quelle realtà di assoluta qualità sfornite, però, di una soluzione online per gli ordini.

Vi si trovano pescherie, ortofrutta, macellai, ma anche pasticcerie, forni, pasta all’uovo, gelaterie, gastronomie, aziende agricole e tante altre categorie – comprese pizzerie, ristoranti, street food – non serve la carta di credito, c’è un sistema basato sui punti fiducia cui normalmente ci si rivolge di persona, ma che così sono raggruppate e raggiungibili anche al di fuori del vis-a-vis. Dall’interfaccia molto snella, che permette rapidamente di scorrere tutti i negozianti sotto casa (e di scoprirne di nuovi), Primascelta consente all’utente, tramite registrazione gratuita, di trovare non solo i propri prodotti preferiti, ma anche di accedere alle offerte più convenienti. La parte migliore? Niente carta di credito per i pagamenti, che si effettuano al ritiro direttamente all’esercente o al momento della consegna a domicilio, dove prevista. Un sistema di punti fiducia, infatti, consente di effettuare ordini senza passare da alcuna transazione online. Ci si basa esclusivamente sull’affidabilità del cliente: quanto più è corretto nei suoi comportamenti d’acquisto, tanti più punti fiducia accumulerà.

Lato esercente, invece, ogni negoziante può facilmente creare il proprio catalogo prodotti, selezionandoli tra quelli già caricati (sono già migliaia) e personalizzandone prezzo, quantità, così come eventuale possibilità di consegna a casa. Non sono richieste commissioni sugli acquisti ricevuti, ma soltanto il pagamento di un canone fisso.