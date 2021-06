prime-day-2021:-tutte-le-offerte-last-minute-su-amazon

Sette prodotti ancora disponibili in forte sconto e fino a esaurimento scorte sui quali puntare subito

Ci stiamo avviando alle ultime ore di promozioni e offerte del Prime Day 2021 di Amazon ed è dunque arrivato il momento di afferrare al volo gli sconti last minute. Ne abbiamo scelti sette, che saranno naturalmente disponibili fino a esaurimento scorte.

Hisense 43AE7210F

Se si è in cerca di un tv 4k di dimensioni compatte c’è Hisense 43AE7210F con diagonale da 43 pollici, appunto risoluzione 4k, compatibilità con Dolby Dts e hdr10+ e supporto a Alexa. È in promozione a 399 euro (-11%).

Amazon Echo 4a generazione

Ancora disponibili sia l’altoparlante smart Echo Dot (4ª generazione) a 24,99 euro (da 59,99 euro) qui sopra in foto sia il fratello minore Echo Dot (3ª generazione) a 19,99 euro (invece che 49,99 euro). Qui le altre offerte di prodotti Amazon.

Huawei Matebook D 15

Huawei Matebook D 15 è un buon notebook di medio livello con display ips antiriflesso da 15,6 pollici, processore Intel Core i5 di 11a generazione con 16 gb e 512 gb interni e modulo wi-fi 6. Può essere ordinato a 683,05 euro (-24%).

Poco X3 Pro

Sconto anche per il piccolo e economico Poco X3 Pro che nella fascia sotto i 200 euro ha davvero pochi rivali visto che mette a disposizione un display da 6,67 pollici, quadrupla fotocamera, 6 gb di ram e batteria dalla ricarica veloce. Si trova a 185 euro (-5%).

Ecovacs Deebot Ozmo 920

Il robot aspirapolvere in grado anche di pulire i pavimenti integrando un piccolo serbatoio e accogliendo l’apposito panno. Si controlla anche da app o con Alexa. Si trova in offerta a 249 euro (-29%). Ecco tutti gli altri robot aspirapolvere che vi abbiamo consigliato.

OnePlus 8T

Il top di gamma di passata generazione (qui la nostra recensione) è ancora attuale e può valere da scelta intelligente per chi cerca qualità e concretezza grazie per esempio alla ricarica a 65 watt, 12 gb di ram e un display a 120 Hz. Si trova in sconto a 423,99 euro (-39%).

Hoover FD22RP011 Freedom

Infine, una scopa elettrica senza fili potente e non troppo cara come Hoover FD22RP011 Freedom pensata anche per raccogliere al meglio peli di animali e dotata di un’autonomia di 25 minuti. Lo sconto è sostanzioso, 40%, si trova a 89,90 euro.