Primeira casa do mel é aberta em Porto Velho

Além do mel puro e dos compostos, Veruma também oferece em sua empresa cursos de apicultura básica para os apicultores locais. A 1ª casa do mel foi aberta em Porto Velho. Depois de oito meses envolvida nos processos burocráticos, Veruma Fernandes Graciano, de 30 anos, pôde abrir as portas de sua empresa e comercializar mel puro e compostos na capital de Rondônia.

“A Natugrand é a primeira casa do mel de Porto Velho. O processo não é fácil. Da abertura a estrutura tem que está adequada. É uma extensa documentação não só da empresa, como diversos relatórios que são exigidos pela Idaron”, explicou.

1ª casa do mel foi aberta em Porto Velho

Divulgação

Além do mel puro e dos compostos, Veruma também oferece em sua empresa cursos de apicultura básica para os apicultores locais. A ideia é que os produtores de mel saibam como fazer a extração e como manusear as caixas de abelha de forma correta.

“Para que eu posso comprar o mel do produtor, é feito um curso de boas práticas, onde o Fernando, que é o apicultor responsável pela parte de cursos e qualidade no apiário, vai até o local e ensina as boas práticas do manuseio das caixas, como pode ser feita a extração, a quantidade de fumaça, a manutenção”, explica.

NA INTERNET: apicultor de RO faz sucesso na internet ao mostrar produção de matrizes de abelhas rainhas

FIQUE POR DENTRO: mel falso, adulterado ou fraudado: saiba quais os riscos, como identificar e denunciar

DE ONDE VEM O QUE COMO? mel começa com o ‘vômito’ das abelhas, pode durar alguns anos e tem tipos venenosos

DICAS: veja 10 dicas para melhorar a produção de mel

Para que ela de fato pudesse funcionar, Veruma explica que o processo de abertura de um local voltado para o beneficiamento do mel é complexo e demorado.

“A Idaron tem um check list da documentação que eu preciso entregar para o processo de abertura da casa do mel”, disse.

Atualmente, quatro apicultores fornecem mel para Veruma, que também está no processo para enviar o produto para o interior do estado.

valipomponi