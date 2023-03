Primeira Casa SP Afro Brasil do Estado é implantada em Barretos

Reconhecimento e valorização da história e cultura afro-brasileira, promoção de políticas públicas de desenvolvimento social e econômico,enfrentamento ao racismo religioso

A Estância Turística de Barretos foi a cidade escolhida para a instalação da primeira Casa SP Afro Brasil do Estado de São Paulo. Inaugurada 22 de novembro de 2022, em comemoração ao Dia da Consciência Negra (20 de novembro), a parceria com o Governo Estadual tem como objetivo o reconhecimento e valorização da história e cultura afro-brasileira, promoção de políticas públicas de desenvolvimento social e econômico, justiça, enfrentamento ao racismo religioso, institucional e estrutural.

A Casa SP Afro Brasil é uma iniciativa que está alinhada aos objetivos da Década Internacional de Afrodescendentes (2015 – 2024), proclamada pela Assembleia Geral da ONU e tem como tema o Reconhecimento, Justiça e Desenvolvimento. Segundo dados do IBGE e da Fundação SEADE, o estado de São Paulo possui 18.533.962 pretas e pardas, o que corresponde a 40,4% da população paulista. A Casa SP Afro Brasil é fundamental para promoção da equidade racial no estado.

Para Francisco Salviano Miranda, o “Tico”, coordenador do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (COMPI), ter em Barretos a primeira Casa SP Afro Brasil do Estado é motivo de alegria, pois mostra o interesse da cidade pela questão racial.

“Temos agora em nossa cidade um espaço dedicado à luta da comunidade afro. Um centro de preservação da nossa cultura e, acima de tudo, de fortalecimento para as ações de enfrentamento ao racismo”, enfatizou.

Casa SP Afro Brasil – Barretos

Sob gestão do município, nesses primeiros meses desde a inauguração, a Casa Afro já se consolida como espaço de participação da comunidade, realizando atividades aos finais de semana e à noite e cursos. Por meio de uma parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) já foi realizado o curso de embutidos e a próxima atividade será o de artesanato em cabaças. O objetivo com essas ações é promover o compartilhamento de cultura e tradições e estimular a economia criativa, podendo ser uma nova forma de fonte de renda para os participantes.

As inscrições para o próximo curso podem ser realizadas na própria Casa SP Afro, de segunda a sexta-feira das 8 às 12h e das 13 às 17h, até o dia 5 de abril. Para se inscrever, é preciso ter a partir de 18 anos e ensino fundamental completo. Para mais informações, é possível entrar em contato com Gabrielly, pelo WhatsApp: (17) 98170-6850.

Serviço

Assunto: Curso de Artesanato em Cabaças – Gratuito

Período: 11 a 14 de abril, das 8 às 17h, com intervalo das 12 às 13h.

Local das inscrições e das aulas: Casa Afro Barretos – Rua Clarice das Dores Rodrigues, nº. 300, Bairro Novo Jockey.

Inscrições até 5 de abril de 2023: 2ª a 6ª-feira, das 8 às 12h e das 13 às 17h.

Requisitos para inscrição: Maiores de 18 anos; ensino fundamental completo, cópias de RG, CPF e comprovante de endereço.

