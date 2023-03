Primeira coordenadora indígena da Funai em RR toma posse em cerimônia simbólica: ‘momento histórico e coletivo’

Na presença da presidente da Funai, Joenia Wapichana, Marizete Macuxi agradeceu pela conquista. Ela é da comunidade Maturuca, na Terra Indígena Raposa Serra do Sol, formada em Gestão Territorial Indígena pela UFRR e técnica em agropecuária. Marizete de Souza, 42 anos, do povo Macuxi, toma posse como primeira coordenadora indígena da Funai em Roraima

“Esse momento histórico e coletivo nos traz e mostra união que faz a força do movimento indígena”, disse em seu discurso de posse a primeira coordenadora mulher indígena da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) em Roraima. Marizete de Souza, 42 anos, em cerimônia simbólica realizada na sede da fundação na presença de lideranças indígenas nessa segunda-feira (6).

A cerimônia aconteceu na presença da presidente da Funai, Joenia Wapichana, de lideranças como Dario Kopenawa e de ativistas da causa indígena. Ela foi indicada pelo próprio movimento indígena durante a I Assembleia unificada da saúde e educação indígena.

Marizete é da comunidade Maturuca, na Terra Indígena Raposa Serra do Sol, formada em Gestão Territorial Indígena pela Universidade Federal de Roraima. A cerimônia contou com cânticos e danças tradicionais, degustação de caxiri e também o ritual maruai em todo o prédio, com o intuito de “espantar os espíritos ruins”.

Em seu discurso de posse, Marizete destacou o apoio do governo federal à Funai em Roraima e agradeceu o apoio de todos, destacando a presidente, Joenia Wapichana.

“Essa nomeação não é apenas minha nomeação, é a nossa nomeação. Porque foi do protagonismo indígena. Assumir essa grande responsabilidade é assumir o compromisso com todos os povos indígenas de Roraima pois todos sonharam com esse momento, e ele chegou mas para que chegasse todos foram pra de baixo de sol e de chuva conquistar esse espaço”, disse durante o discurso.

Marizete durante o ritual indígena maruai com o intuito de “espantar os espíritos ruins”.

A presidente da Funai também falou durante a cerimônia e relembrou a luta contra a crise humanitária vivida pelo povo Yanomami, destacando que a fundação tem exercido um papel importante para combater a crise que descreveu como “anunciada”.

“Quando a gente fala que foi uma tragédia anunciada porque se tivesse feito naquele momento eu tenho certeza que esse resultado de mortes de criancinhas poderiam ter sido solucionadas e evitadas, porque malária se combate, garimpo se combate com uma fiscalização permanente, contaminação do rio também”.

“É importante falar que é essencial o fortalecimento da Funai, nós já estamos fazendo com que haja esse fortalecimento com prioridade no nosso trabalho. Nós temos prioridade na Funai e uma delas é a questão Yanomami, a situação de proteção, de extrusão e retornar o funcionamento das fiscalizações permanentes”, destacou a presidente.

Presidente da Funai, Joenia Wapichana e a coordenadora da Funai em Roraima, Marizete de Souza

Ao g1, Marizete disse que a prioridade em sua gestão é “organizar a casa”, pois ela acusa a gestão anterior de ter proporcionado um “desmonte” da Funai durante os quatro anos. Ela inclusive parabenizou os funcionários da fundação que “resistiram” durante esse tempo.

“A minha prioridade hoje é organizar a casa. Como nós estamos nessa luta da retomada, vamos organizar para que a gente possa implementar as ações de apoio às comunidades indígenas daqui. Há muito tempo vinham reivindicando esse apoio. Hoje as comunidades indígenas tentam mas precisa de uma condições pra que isso seja melhorado. Então, hoje nós temos essa esse compromisso de poder levar esses direitos para todos os indígenas”.

Marizete de Souza

Marizete de Souza, 42 anos, do povo Macuxi, coordenadora da Funai em Roraima

Ela é a primeira indígena a ocupar o cargo e foi indicada pelo próprio movimento indígena durante a I Assembleia unificada da saúde e educação indígena. Marizete é da comunidade Maturuca, na Terra Indígena Raposa Serra do Sol, formada em Gestão Territorial Indígena pela Universidade Federal de Roraima.

Além disso técnica em agropecuária formada pelo Centro Indígena de Formação e Cultura Raposa Serra do Sol (CIFCRSS) e foi assessora parlamentar da ex-deputada federal Joenia Wapichana, atual presidente do órgão.

No movimento indígena, Marizete já atuou na Coordenação Geral do Conselho Indígena de Roraima, como Secretária Geral do Movimento das Mulheres Indígena de 2009 a 2010 e foi coordenadora do Centro de Formação e coordenadora regional das mulheres na região Serras.

A nova coordenadora de Roraima assume o órgão em meio ao combate à crise sanitária vivida pelo povo Yanomami – para ela, um dos desafios da coordenação local da Funai. Marizete prometeu entregar um trabalho “transparente e comprometido”.

Marizete de Souza e Joênia Wapichana durante a cerimônia de posse na Funai em Roraima

