Primeira edição do ‘Baby, Me Leva’ de 2023 terá 50 cães e gatos para adoção neste domingo, em Suzano

Ação será realizada no Parque Max Feffer, das 10h às 17h. Evento “Baby Me Leva” acontece neste domingo

Wanderley Costa/Secop Suzano

O projeto ‘Baby, Me Leva!’ realiza neste domingo (29) o primeiro evento de adoção responsável de 2023. A ação acontece no Parque Max Feffer, em Suzano, das 10h às 17h.

O Setor de Bem-Estar Animal vai dispor de 50 cães e gatos que estarão divididos em três espaços e supervisionados por protetores parceiros.

Segundo a Prefeitura, os protetores vão entrevistar os interessados, de modo a garantir tratamento ideal e evitar que sofram maus-tratos pós-adoção. Todos os cães e gatos assistidos pelo Setor de Bem-Estar Animal recebem os cuidados necessários, inclusive castração e vacinação.

Os interessados na adoção devem estar com um documento de identidade com foto e comprovante de residência, tanto original quanto cópia. Para adotar é preciso ter mais de 18 anos.

Além dos eventos, os interessados podem visualizar e adotar um novo pet de maneira on-line. Após o primeiro contato é feita uma avaliação do perfil e, caso o resultado seja positivo, o possível tutor deve preencher um formulário destacando que o animal passa a estar sob sua responsabilidade.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, André Chiang, a continuidade da iniciativa acontece em razão do grande sucesso obtido nos anos anteriores.

“É um grande prazer realizar o primeiro evento de adoção responsável de 2023. O número expressivo de 542 adoções realizadas nos dois anos iniciais do projeto deixa em evidência o grande trabalho promovido, além do nosso compromisso em encontrar novos lares para os pets”, destacou.

Outras informações pelo telefone 4745-2055.

