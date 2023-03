Primeira edição do “Hospital São José na Praça” de 2023 será realizada nesta quinta-feira

Ação que ocorrerá na Praça Nereu Ramos, das 9h às 16h, terá o principal objetivo de conscientizar sobre a saúde renal O Hospital São José de Criciúma irá promover no dia 9 de março, mais uma edição do projeto “Hospital São José na Praça”. A iniciativa que tem o principal objetivo de oferecer diversos serviços em saúde e incentivar a população sobre os benefícios do cuidado e bem-estar, terá um tema especial nesta primeira edição de 2023, já que ocorrerá na data em que é lembrado o Dia Mundial do Rim. A Campanha do Dia Mundial do Rim, coordenada pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, tem como principais objetivos disseminar informações sobre as doenças renais, com foco na prevenção, diagnóstico precoce e tratamento adequado. Todos esses objetivos estão resumidos no tema central que é “SAÚDE DOS RINS (& exame de creatinina) PARA TODOS”.

“Esta é uma ação importante para conscientizar sobre a importância do cuidado e da prevenção à saúde renal. É um momento onde a comunidade poderá ter acesso a diversas informações importantes, além de realizar testes que auxiliam no diagnóstico de doenças”, explica a responsável técnica pelos serviços de transplante e hemodiálise do HSJosé, Dra. Cassiana Mazon Fraga (CRM-9170/RQE-6382).

Das 9h às 16h, a comunidade que circular pela Praça Nereu Ramos, em Criciúma, poderá contar com atendimentos gratuitos como exame de urina, aferição de pressão arterial, teste de HGT (diabetes), informações sobre transplantes renais e hemodiálise, além de dicas de cuidados e informações sobre transplante de rins com os nefrologistas do HSJosé.

Em caso de chuva, o evento poderá ser cancelado.

