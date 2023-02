Paciente era um idoso de 84 anos, morador do distrito de Travessão. Ele deu entrada no Hospital dos Plantadores no dia 18 de janeiro e morreu no dia 21. Primeira morte por dengue no RJ em 2023 é confirmada em Campos

A Secretaria de Estado de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, informam nesta sexta-feira (3) que registraram a ocorrência da primeira morte por dengue no estado neste ano.

O paciente era um homem de 84 anos, morador do distrito de Travessão, que deu entrada no Hospital dos Plantadores no dia 18 de janeiro, com sintomas característicos da doença. Ele morreu no dia 21 de janeiro.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a confirmação da causa foi feita por exame laboratorial processado pelo LACEN-RJ e a investigação conjunta realizada pelas equipes técnicas.

“É um senhor de 84 anos com histórico de hipertensão. Iniciou os sintomas no dia 13 de janeiro e necessitou de internação n dia 18 e infelizmente teve uma evolução ruim, indo para a UTI e falecendo no dia 21 de janeiro pós sessão de hemodiálise e insuficiência respiratória”, disse o dr. Rodrigo Carneiro, subsecretário de Atenção Básica e Vigilância Sanitária de Campos.

De acordo com o subsecretário, a cidade teve 67 casos de dengue confirmados laboratorialmente. Ainda segundo Carneiro, a Prefeitura está tomando diversas ações para o combate à dengue.

Entre elas, o Centro de Controle de Zoonoses faz visitas periódicas nas regiões com maior índice de infestação e casos de dengue confirmados. O Centro de Referência da Dengue foi ampliado para receber o maior número de pacientes para hidratação, internação se necessária e consultas.

Também serão feitas forças-tarefas envolvendo diversas secretarias para que o município possa identificar potenciais locais de criadouros de mosquito. A força-tarefa vai começar pelo distrito de Travessão, onde o idoso morava.

Vito Califano