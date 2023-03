Primeira Mostra de Ferromodelismo reúne maquetes e miniaturas do transporte sobre trilhos em Presidente Prudente

Com entrada gratuita, exposição acontece na Estação Quintino, na Vila Marcondes, nestes sábado (11) e domingo (12), das 9h às 18h. Organização espera um público de mil visitantes. A 1ª Mostra de Ferromodelismo acontece neste fim de semana, em Presidente Prudente (SP)

A 1ª Mostra de Ferromodelismo de Presidente Prudente (SP) acontece nestes sábado (11) e domingo (12), das 9h às 18h. As maquetes e miniaturas ficarão expostas na Estação Quintino, localizada na Rua Quintino Bocaiúva, 1.050, na Vila Marcondes, bairro que é o berço do transporte sobre trilhos na maior cidade do Oeste Paulista.

A entrada no evento é gratuita e, conforme o colecionador e presidente do Clube do Ferromodelismo de Presidente Prudente, Michel Tanury Macruz, são esperadas “mil pessoas durante os dois dias”.

Os visitantes podem levar um quilo de alimento não perecível para a campanha “Páscoa sem fome”. Todos os alimentos arrecadados serão destinados a instituições de caridade.

Tanury citou as expectativas e os objetivos dos integrantes do Clube de Ferromodelismo com a mostra.

“O objetivo da exposição é divulgar o esporte, atrair público para o local, que foi recém-inaugurado e leva o nome de uma estação ferroviária, a Estação Quintino. Então, a gente quer que as pessoas conheçam mais sobre o hobby, vejam mais de perto. A intenção disso tudo é divulgar, porque em Presidente Prudente ainda é muito escasso o número de adeptos do ferromodelismo. Queremos mostrar que o esporte é acessível financeiramente e que não precisa sair de casa para praticá-lo”, contou ao g1.

A exposição contará com diversos modelos e peças, “para que o público tenha condições de ver os materiais nacional e importado”.

“Nós teremos mais ou menos oito maquetes lá. Rodando serão apenas três, as outras são estáticas, são dioramas, ou seja, pequenas maquetes onde você retrata uma pequena cena de um trem percorrendo um certo percurso. É uma pequena paisagem”, acrescentou.

O presidente disse que a sede do Clube de Ferromodelismo será transferida para o prédio da antiga Estação Ferroviária de Presidente Prudente e que, por conta disso, os integrantes pretendem fazer “mais exposições ao longo do tempo”.

Características do hobby

O ferromodelismo reproduz características que compõem o universo ferroviário em escala, ou seja, em proporções reduzidas.

Este nicho do modelismo soma possibilidades de representação de diversos itens que podem ser encontrados em ferrovias e, assim, permite a interação simultânea dos modelistas com os elementos que estão compostos nas maquetes.

Os primeiros trens em miniatura foram fabricados, por volta de 1830, por artesãos alemães. Sua origem advém da época em que o transporte ferroviário era adotado em massa.

Nos dias de hoje, principalmente no Brasil, este transporte de passageiros perdeu muita força, mas, mesmo assim, o gosto de alguns colecionadores pelo hobby só aumentou.

Alguns modelos de miniaturas chegam a valer em torno de R$ 7 mil.

Miniatura de locomotiva “Big Boy” avaliada em R$ 6,5 mil

Os modelos variam de acordo com as escalas, que são definidas a partir do tamanho e da proporção dos objetos.

Além das escalas, a caracterização dos modelos também leva em consideração o tamanho das bitolas, que é o espaço entre os perímetros internos dos trilhos.

Segundo o colecionador e ferromodelista Wilson Roberto Lussari, as proporções dos modelos vão da escala F, 1:20 (modelo reduzido 20 vezes em relação ao tamanho do protótipo) até T, 1:450 (reduzido 450 vezes em relação ao tamanho do protótipo).

Em ordem de tamanho, os modelos de escala mais conhecidos são: T, Z, N, TT, HO/OO, S, O, I e G/F.

O ferromodelista também afirmou que a comercialização e a utilização de escalas predominantes no Brasil são as do modelo HO (1:87).

“A escala HO tem uma boa proporção para se fazer uma maquete que concilia tempo, espaço e dinheiro. Outro fator de peso é a variedade disponível em HO no Brasil, é de longe a maior de todas as escalas. Com a tendência de residências e apartamentos menores, as escalas N e Z ganharam espaço. Mas a HO ainda deve dominar o mercado por um bom tempo”, finalizou Lussari ao g1.

Clube de Ferromodelismo

O Clube de Ferromodelismo de Presidente Prudente foi inaugurado no dia 30 de julho de 2022, durante o 1º Encontro de Ferromodelismo da cidade. Responsável pela mostra, o espaço conta com cerca de 30 associados atualmente.

“Todos os integrantes residem na região de Presidente Prudente ou em cidades que estejam a cerca de 300 quilômetros de distância”, disse Tanury.

Para participar do clube, Tanury cita que basta engajar no hobby e fazer a inscrição com a direção organizadora.

“Basta começar a frequentar o clube, fazer a sua devida inscrição com o pessoal da diretoria, apresentar alguns documentos básicos e receber o crachá para poder ter acesso ao local onde ficarão as maquetes para podermos praticar de finais de semana, feriados, dia de semana, ou qualquer dia que o clube estiver aberto”, concluiu.

Serviço

O Clube de Ferromodelismo de Presidente Prudente fica localizado nas dependências da Via Hobby Modelismo, na Rua Caramuru, 360, na Vila Maristela. O telefone para contato é o (18) 99773 4734.

