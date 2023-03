primeira-parcela-do-iptu-2023-de-piracicaba-vence-nesta-quarta;-veja-como-consultar-boleto-online

Imposto foi enviado por correspondência a partir de fevereiro, segundo a prefeitura, mas morador que não recebeu pode consultar e pagar no site. Exemplo de boleto do IPTU 2023 em Piracicaba

A primeira parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2023 em Piracicaba (SP) vence nesta quarta-feira (15). Os boletos começaram a ser entregues em fevereiro, mas os moradores que não receberam podem consultar por meio do site – Saiba como abaixo.

Conforme a administração, a impressão dos boletos este ano foi feita pelos Correios, que já era responsável pela distribuição. Eles chegaram nas casas dos contribuintes em forma de carta dobrada, com as parcelas impressas em preto e branco.

O morador pode escolher por pagar em dez parcelas ou em cota única, neste caso com 5% de desconto sobre o valor do imposto. O vencimento nos dois casos é nesta quarta-feira (15).

No caso de pagamento parcelado, não há nenhum acréscimo, desde que seja feito até o vencimento de cada parcela, que ocorre todo dia 15.

O não pagamento do IPTU nos prazos previstos terá a incidência de juros de 1% ao mês e multa de 2% até o 30º dia do vencimento, 5% do 31º ao 180º dia do vencimento e de 10% a partir do 181º dia após o vencimento, calculados sobre o valor do tributo corrigido.

Em caso de falta de pagamento do IPTU, poderá haver multas, juros, atualização monetária, inscrição da Dívida Ativa, instauração de processo de execução fiscal que, em última instância, pode levar o imóvel a leilão.

Como emitir o boleto

Caso o contribuinte não tenha recebido o boleto, a orientação é emitir pelo site. Para isso, basta seguir o passo a passo:

Acessar o portal da prefeitura

Clicar no botão IPTU 2023

Inserir um dos dados pedidos e clicar em “Buscar” (os dados constam nos carnês de anos anteriores ou no contrato/escritura da casa)

O site vai mostrar uma lista com opções para pagamento. Na última coluna à direita está a informação sobre o número da parcela ou cota única.

O morador deve clicar na caixa de seleção correspondente à primeira parcela ou cota única e clicar em “Imprimir/Atualizar”

O boleto com a opção escolhida vai aparecer e o morador pode imprimir e pagar em bancos ou realizar o pagamento com o aplicativo do banco pelo celular.

Se o cidadão não tiver acesso à Internet, pode procurar o Poupatempo Estadual, na Praça José Bonifácio ou a Praça de Atendimento que funciona no Térreo 2 do Centro Cívico para impressão dos boletos do IPTU.

Parte do que é arrecadado com o IPTU é investido em despesas com educação, saúde, pagamento de funcionalismo, merenda, medicamentos, iluminação pública, programas sociais e outros serviços, segundo a prefeitura.

Extremos do IPTU

Em 2023, a prefeitura deve arrecadar cerca de R$ 291,8 milhões com o imposto, sendo que o proprietário de imóvel que vai pagar o valor mais caro vai desembolsar R$ 9.426.785,20.

Se considerar apenas imóveis residenciais, os valores informados pela administração foram:

Valor mínimo – R$ 13,80

Valor máximo – R$ 472.277,35

Já se considerar outros tipos de imóveis, diferentes de residencial, os valores são:

Valor mínimo – R$ 18,65

Valor máximo – R$ 9.426.785,20

Apesar de questionada pelo g1, a prefeitura não respondeu com precisão em quais bairros ou regiões da cidade ficam os imóveis com valores extremos de IPTU. No entanto, citou Cidade Maracanã, Unileste, Novo Horizonte, Centro e Vila Monteiro, sem especificar onde ficam os mais caros e os mais baratos.

Ao todo, a prefeitura vai emitir este ano 212.364 carnês do IPTU. O vencimento tem previsão para começar em março, tanto para os que optarem por parcelar, quanto para os que quiserem pagar a cota única.

