Primeira sessão da CMA debate maus-tratos contra animais, diagnóstico precoce de autismo e outros temas

Vereadores iniciaram os trabalhos de 2023 nesta terça-feira. Câmara de Vereadores de Aracaju

Gilton Rosa/CMA

Nesta terça-feira (7), durante a primeira sessão da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) deste ano, os parlamentares aprovaram, em 2ª discussão, o Projeto de Lei que determina a notificação compulsória em casos de suspeitas de maus-tratos contra animais no município.

Também em 2ª discussão, foi debatido o projeto que prevê a obrigatoriedade de informar quanto à presença de açúcares refinados, lactose, glúten e proteína animal e seus derivados, nos alimentos preparados e servidos nos restaurantes, bares, lanchonetes e afins. Além do projeto sobre a obrigatoriedade da realização de exames, avaliação, identificação e rastreamento para diagnóstico precoce de autismo na rede pública de saúde e educação.

Os parlamentares analisaram, em primeira discussão, 26 proposituras, sendo 21 aprovados, três adiados por sete dias, um por 15 dias e um retirado de pauta. Entre as matérias aprovadas está a criação da semana municipal de conscientização, prevenção e combate à sexualização precoce de crianças e adolescentes, a chamada erotização infantil. Já em redação final, foram analisados quatro projetos, entre eles o que institui ‘Dia do Futebol Amador’.

Vittorio Rienzo