Primeira trans a receber documento com nome social em Bauru relata descaso: ‘Esqueceram de preparar os órgãos públicos’

Cidade do interior de SP foi pioneira ao emitir uma carteira própria às pessoas trans/travestis. Dia Nacional da Visibilidade Trans é celebrado neste domingo (29). Luana Leon é dona da carteira de número 001 para trans/travestis, em Bauru (SP)

Quando Bauru (SP) se tornou a primeira cidade brasileira a ter uma lei que regulamentou a emissão de um documento com o nome social, em 2017, Luana Leon Precidone imaginava que seria o fim de uma angústia que a acompanhava havia anos.

No entanto, pouco mais de cinco anos depois, apesar dos avanços, o cenário passa longe do ideal. A bauruense, de 57 anos, logo viu a alegria de ter um documento com o seu verdadeiro nome se tornar um descaso por conta da falta de preparo dos órgãos públicos.

“Só posso dizer que a ansiedade por algo que nos daria um pouco de liberdade e respeito acabou na primeira tentativa de usar. Esqueceram de preparar os órgãos públicos como deveriam”, relata Luana.

Embora no país muitas leis municipais, estaduais e até um decreto federal, de 2016, já tenham garantido o uso do nome social, o documento de Bauru foi pioneiro ao emitir uma carteira própria às pessoas trans/travestis. O Dia Nacional da Visibilidade Trans é celebrado neste domingo (29).

A carteira com nome social possui RG, CPF, filiação, data de nascimento e, principalmente, o nome pelo qual as pessoas desejam ser chamadas. O documento tem validade apenas em âmbito municipal.

Para Luana, dona da carteira de número 001, a iniciativa, que tinha como objetivo garantir respeito e cidadania a travestis e transexuais, acabou por reproduzir as mesmas atitudes que marginalizam a comunidade.

“Tentei usar em posto de saúde, rodoviária, agências bancárias. Depois de um tempo, desisti. Enfrento a barreira todos os dias para continuar a luta que estou, ainda mais sendo negra e periférica”, relata.

Carteira específica para pessoas trans/travesti em Bauru (SP) foi emitida em 2017

Para a utilização da carteira, a mulher, que há mais de 30 anos se encontrou como sendo Luana, conta que era preciso, na maioria dos locais, a apresentação do RG antigo, que ainda guardava o “nome morto” (nome antigo) dela.

A mudança no registro civil de Luana, com a inclusão do novo nome, veio ainda em 2017, mas somente após uma decisão judicial que autorizou a alteração. “Eu havia entrado na Justiça fazia cinco anos e, no mesmo ano, eu ganhei o direito de mudar. Foi um alívio”, conta.

Uma decisão do Supremo Tribunal Federal de março de 2018 facilitou o processo para outras pessoas, permitindo a troca de nome e gênero mesmo sem a realização de cirurgia e sem a necessidade de ação na Justiça.

O estado de São Paulo foi o terceiro a normatizar a atuação dos cartórios diante da decisão do STF, segundo dados da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo.

Com a mudança registrada no cartório, Luana pôde alterar toda a documentação que tem validade nacional. No entanto, segundo ela, a luta em busca de reconhecimento é constante.

“De lá para cá, houve mudanças, mas aprendemos a não confiar em qualquer um. Meu lema sempre será ‘nunca perca a esperança, toda luta traz um aprendizado’. Imagino dias felizes e força para continuar nesta luta, que é diária”, diz.

Bauru distribui primeiras carteiras com nome social para transexuais e travestis

Procedimento facilitado

Podem realizar a alteração diretamente em cartórios de registro civil pessoas maiores de 18 anos. Para isso, o interessado deve procurar um cartório, preencher pessoalmente o requerimento de alteração e apresentar os seguintes documentos: RG; CPF; título de eleitor; certidões de casamento e de nascimento dos filhos, se existirem; e comprovante de residência.

Além destes documentos, também devem ser apresentadas certidões dos Distribuidores Cíveis e Criminais da Justiça Estadual e da Justiça Federal; e Certidão de Distribuição da Justiça do Trabalho das cidades onde a pessoa morou, pelo período de dez anos ou pelo período em que tiver completado a maioridade civil, se for inferior a dez anos.

Feita a alteração na certidão de nascimento, o cidadão deverá providenciar a mudança do nome e gênero nos demais documentos junto aos respectivos órgãos emissores. Uma nova alteração do nome e/ou sexo somente será possível via judicial.

