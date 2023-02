Primeiro fim de semana de fevereiro registra boas chuvas no interior do RN; veja previsão

Maiores volumes foram registrados em Tenente Ananias, Major Sales, José da Penha, Alexandria e Luís Gomes. O Sistema de Monitoramento da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn) registrou a ocorrência de um bom volume de chuvas no interior do estado, entre a tarde de domingo (5) e a manhã de segunda-feira (6).

Os maiores volumes foram registrados nos municípios de Tenente Ananias (60 mm), Major Sales (47,1 mm), José da Penha (37,2 mm), Alexandria (37 mm) e Luís Gomes (36 mm).

Chuva é registrada em Caicó nesta segunda-feira (6)

“As regiões que mais choveram no final de semana foram o Seridó, Alto Oeste e Central”, conta o chefe da unidade instrumental de Meteorologia, Gilmar Bristot. “As chuvas resultam da atuação da Zona de Convergência Intertropical que com as boas condições apresentadas pelo Oceano Atlântico Sul, já está atuando sobre a região Nordeste de forma precoce”, analisou.

As chuvas deverão continuar durante a semana e, segundo avisos meteorológicos do sistema, com alertas para possibilidade de volumes acima de 50mm para região Central Potiguar e umidade abaixo de 20% em municípios da região do Seridó.

Previsão dia a dia

Segunda-feira (6) – Céu parcialmente nublado a claro, com possibilidade de chuvas nas regiões de Mossoró, Vale do Açu, Alto Oeste e Seridó.

Terça-feira (7) – Céu parcialmente nublado a claro, com possibilidade de chuvas na região do Alto Oeste.

Quarta-feira (8) – Céu claro com poucas nuvens nas regiões de Mossoró, Vale do Açu, Alto Oeste e Seridó. Céu parcialmente nublado a claro no Agreste e Litoral

Quinta-feira (9) – Céu parcialmente nublado a claro, com possibilidade de chuvas nas regiões do Vale do Açu e Agreste.

Sexta-feira (10) – Céu parcialmente nublado a claro, com possibilidade de chuvas nas regiões de Mossoró, Vale do Açu, Alto Oeste, Seridó e Litoral Potiguar.

Sábado (11) – Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões.

Domingo (12) – Céu parcialmente nublado a claro, com possibilidade de chuvas no Vale do Açu e Seridó

