Primeiro lote da vacina contra a mpox chega ao RS nesta terça

Agência Brasil/Diulgação

O primeiro lote de vacinas contra a mpox chega nesta terça-feira (14) ao Rio Grande do Sul, informou a Secretaria Estadual da Saúde (SES). Serão 1.384 doses para aplicação em duas etapas, com intervalos de 30 dias, nos grupos vulneráveis à pré e à pós-exposição ao vírus monkeypox. Segundo a SES, nos próximos dias será definida a data do início da vacinação.

Segundo o Ministério da Saúde, o mpox vírus é um Orthopoxvírus causador de doença cujos sinais e sintomas se assemelham aos da varíola, com menor gravidade.

“Vamos mapear onde as pessoas estão, os serviços especializados nos municípios e organizar a distribuição e a estratégia com cautela para garantir o acesso da população-alvo”, explicou Fernanda Maria da Rocha, da Rede Estadual de Núcleos de Vigilância Epidemiológica do Centro Estadual de Vigilância em Saúde. As vacinas tem validade até 2025.

Do total, conforme a SES, 1.360 serão usadas na primeira e na segunda dose de imunização de 680 homens cisgêneros, travestis e mulheres transexuais a partir de 18 anos e com contagem de linfócitos T CD4 inferior a 200 células nos últimos seis meses.

Outras 28 doses serão para pessoas que tiveram contato direto com fluidos e secreções de casos suspeitos, prováveis ou confirmados para monkeypox, com exposição classificada como de alto ou médio risco.

Mudança de nome

A mpox era chamada de varíola dos macacos porque foi identificada pela primeira vez em colônias de macacos, em 1958. Só foi detectada em humanos em 1970. Entretanto, o surto mundial do ano passado não tem relação nenhuma com os primatas – todas as transmissões identificadas foram atribuídas à contaminação por transmissão entre pessoas.

Por causa disso, no ano passado, a Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou um processo de consulta pública para encontrar um novo nome para a doença e assim combater o racismo e estigma provocado pelo nome. Durante o processo, foram ouvidos vários órgãos consultivos até chegar no termo “mpox” (do inglês, “monkeypox”).

Vittorio Ferla