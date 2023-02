primeiro-lugar-em-medicina-na-ufpb-estudou-3-meses-para-o-enem-resolvendo-‘um-simulado-por-dia’

Filipo Nathan já tinha sido aprovado para o mesmo curso na mesma instituição, sendo que no Sisu de 2021. Mas optou por estudar engenharia da computação na USP. Filipo Nathan, aprovado em 1º lugar para medicina na UFPB pelo Sisu 2023

Filipo Nathan/Arquivo pessoal

Depois de passar um ano e meio cursando em engenharia da computação na Universidade de São Paulo (USP), o paraibano Filipo Nathan, de 20 anos, decidiu retomar uma vontade antiga. A preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) durou três meses. E nesta terça-feira (28), ele recebeu o resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) pelo qual foi aprovado em 1º lugar para o curso de medicina na Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

Natural de João Pessoa, Filipo ainda cursou três semestres de engenharia da computação na USP.

“Decidi mudar de curso porque a perspectiva de carreira na área não me faria realizado como pensei e não tive a afinidade com a área que pensei que teria”, explicou.

Por isso, no ano passado, logo após trancar o curso de engenharia no mês de julho, ele decidiu tentar estudar medicina novamente. “É uma profissão diariamente gratificante”, destacou.

Mesmo a vontade sendo antiga, não foi fácil para Filipo fazer essa escolha.

“É sempre um desafio abandonar um projeto a que nós dedicamos tanto tempo e energia para recomeçar uma jornada. Foram alguns meses refletindo sobre a decisão, mas confiava no meu potencial e desde o dia que tomei essa decisão me senti melhor comigo mesmo”, reforçou.

Preparação para o Enem até a aprovação

O paraibano contou que já tinha uma boa base de estudos para o Enem, adquirida ao longo da trajetória escolar.

“Eu já tinha sido aprovado em 2° lugar para medicina na UFPB no Sisu de 2021, quando optei por computação em São Paulo. Acredito que esse sólido conhecimento que já possuía facilitou o meu ingresso após apenas três meses de estudo no segundo semestre de 2022. Foi apenas relembrar algumas questões e retomar o ritmo do Enem”, contou.

Para conseguir a primeira colocação, o jovem estudava com rotina e estratégia.

“A resolução de um simulado por dia, de segunda até a sexta, para relembrar e retomar o ritmo da prova. Pessoalmente acredito que o melhor método de estudo para concursos e vestibulares seja a resolução recorrente de provas antigas e simulados semelhantes ao exame. Quanto mais fizer, melhor”, defendeu.

A vontade, dedicação e persistência foram o suficiente para o pessoense saber o queria mesmo contando com outras opções.

“Medicina era minha única opção este ano e confiava na minha capacidade. Eu também fui aprovado em medicina na USP Pinheiros, mas escolhi fazer a graduação na UFPB mesmo”, revelou.

A partir de agora, Filipo espera desenvolver habilidades técnicas e profissionais.

“Me chamou atenção na medicina a junção do saber científico a serviço do ser humano naquilo que é mais precioso, que é a saúde”, concluiu.

