Primeiro subimpério da Festa do Divino é aberto em Mogi das Cruzes

Altar está instalado na Faculdade Paulo VI. Festa esse ano acontece de 18 a 28 de maio. Abertura do 1º Subimpério da Festa do Divino de 2023 em Mogi das Cruzes

Na manhã desta quinta-feira (9), foi aberto o primeiro subimpério da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes. O altar está na Faculdade Paulo VI, no Mogilar. É uma tradição em Mogi abrir os subimpérios em vários lugares antes do início da Festa do Divino. A pomba que representa o Espírito Santo está sempre presente.

A abertura contou com a presença dos festeiros Josmar e Maria Tereza Cassola e dos capitães-de-mastro Ricardo e Maria de Lourdes Medina. O tema da festa desse ano é Divino Espírito Santo, fortalecei a Fé e a União nas famílias e ela será realizada de 18 a 28 de maio

O bispo dom Pedro Luiz Stringhini também participou da celebração, marcada por canções de louvor ao Espírito Santo.

Depois de três anos, a Festa do Divino volta a ter estrutura completa. Durante a pandemia, a quermesse ficou suspensa.

Vito Califano