primexbt:-recensione-e-opinioni-sulla-piattaforma-di-trading-con-leva

PrimeXBT è un broker di trading online sempre più diffuso e conosciuto anche in Italia, dove si sta affermando tra i principali punti di riferimento per tutti coloro i quali desiderano investire con leva su una gamma molto ampia di asset finanziari.

Fondata nel 2018 e oggi presente in più di 150 Paesi, la società offre a tutti i propri clienti una piattaforma di trading semplice, adatta a facilitare qualsiasi tipo di strategia finanziaria. L’esecuzione super veloce che è in grado di garantire la rende un punto di riferimento per tutti coloro i quali desiderano investire con la massima efficacia e le latenze più basse.

Inoltre, in virtù della sua crescente attenzione al mercato criptovalutario, e a tante coppie di valute digitali e fiat sulle quali è possibile investire, PrimeXBT (sito ufficiale) è diventato in breve tempo il broker preferito da chi vuole fare trading su criptovalute. Non mancano, naturalmente, le opportunità di investimento in altre asset class, come le materie prime o il Forex.

Ciò premesso, cerchiamo di conoscere meglio PrimeXBT, le sue caratteristiche, i vantaggi per chi opera e le modalità di apertura di un conto di trading.

Chi è PrimeXBT: broker sicuro o truffa?

La prima cosa che vogliamo condividere con tutti i nostri lettori è che PrimeXBT è un broker sicuro, per quanto non regolamentato in Italia. Come tale, permette a tutti i trader che stiano cercando dei modi professionali ed efficaci di investire sui mercati finanziari di farlo con la massima dedizione e efficacia, evitando truffe e inefficienze.

La sua piattaforma è inoltre ricca di tutti i più innovativi strumenti di settore, è personalizzabile ed è arricchita di grafici professionali. È inoltre possibile impartire diversi tipi di ordine, negoziare a margine e, mediante tante opzioni di trading, applicare in modo ancora più mirato la propria personale strategia di investimento.

Piattaforma di trading PrimeXBT

Considerato che ne abbiamo fatto cenno qualche riga fa, non possiamo non soffermarci sul fatto che la piattaforma Prime XBT consenta di fare trading su tanti asset grazie a un software che si avvale delle migliori tecnologie del settore.

Cuore operativo di tutta la propria proposta, la piattaforma di trading di PrimeXBT consente di aprire e chiudere posizioni in maniera molto rapida, adattandosi alle politiche operative di tutti i trader.

Sviluppata internamente, la piattaforma si caratterizza per un’interfaccia intuitiva e facile da comprendere, tante opzioni di personalizzazione, supporti multi-schermo, grafici e tanti indicatori. Insomma, un vero e proprio servizio di vantaggio per chi cerca solo il meglio dal proprio trading online.

PrimeXBT: sicurezza negli investimenti in criptovalute

Come probabilmente sai già, se hai letto gli altri nostri approfondimenti sul tema, uno dei motivi principali che conduce molti investitori ad essere particolarmente scettici sugli investimenti in criptovalute è il rischio che si può correre nel tenere i propri risparmi digitali online, esposti al rischio di hacking da parte dei malintenzionati.

Ebbene, PrimeXBT è in grado di offrire un servizio di massima sicurezza sui propri fondi grazie a una protezione multilivello: tutti i fondi sono conservati in cold storage, “sconnessi” dalla rete”, garantendo così ai tuoi depositi in Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin e altro, di poter dormire sonni tranquilli.

Su cosa investire con PrimeXBT

Chiarito quanto sopra, rileviamo come su PrimeXBT sia possibile investire ben più asset rispetto alle sole criptovalute, per quanto Bitcoin & co. rappresentino sicuramente una delle eccellenze operative di questo broker.

Attraverso il broker è infatti possibile prendere posizioni su:

Criptovalute,

Indici,

Forex,

Materie prime.

Commissioni PrimeXBT

Uno dei tanti motivi per cui PrimeXBT è diventata una delle prioritarie scelte dei trader italiani è legato alla convenienza delle commissioni da pagare quando si fa operatività con la sua piattaforma di investimento.

In particolar modo, ricordiamo che PrimeXBT applica due tipologie di commissioni:

Commerciali, percepite nel momento di apertura della posizione,

Overnight, applicate solamente nel caso in cui le operazioni di trading in leva siano aperte per più giorni.

Le commissioni PrimeXBT non sono uguali per tutti gli asset, ma dipendono dall’attività che si intende negoziare. Per esempio, per negoziare Bitcoin si pagherà una commissione di trading dello 0,05%, mentre la commissione finanziamento overnight (sia che si tratti di posizione long, sia che si tratti di posizione short) è dello 0,194%.

Trading a margine con PrimeXBT

Ricordiamo infine che PrimeXBT consente a tutti i suoi clienti di operare in margine. In altri termini, sarà possibile operare con investimenti maggiori rispetto ai fondi che si posseggono realmente, attraverso la leva finanziaria.

I requisiti di margine dipenderanno da strumento a strumento, e potranno essere modificati in ogni momento riflettendo così le condizioni di mercato.

Nel caso di Bitcoin – l’asset che stiamo assumendo ad esempio di questo approfondimento – se il lotto è inferiore a 25 BTC/USD, il requisito di margine sarà dell’1%, con leva finanziaria massima di 1:100.

Assistenza clienti Prime XBT

Tutti i clienti che aprono un conto di trading con PrimeXBT possono contare su una qualificata assistenza clienti. È sufficiente recarsi sul sito internet dell’operatore, nella pagina dedicata al supporto, e scegliere il canale di comunicazione che si preferisce.

È inoltre possibile contattare l’assistenza clienti all’indirizzo di posta elettronica support [at] help.primexbt.com.

Come aprire un conto su PrimeXBT

Se a questo punto della nostra recensione vuoi aprire un conto su PrimeXBT, tutto quello che devi fare è accedere alla pagina Registrati sul suo sito internet ufficiale e compilare il form con il tuo indirizzo di posta elettronica e una password. Metti il segno di spunta su Accetto i termini e le condizioni e la Privacy Policy e clicca su Registrati.

Prenderà dunque il via l’iter di registrazione vero e proprio. Ti verrà richiesto di confermare l’email e di inserire i tuoi dati personali e di abitudine di investimento.

L’articolo PrimeXBT: recensione e opinioni sulla piattaforma di trading con leva proviene da ValuteVirtuali.com.