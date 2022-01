Prince Andrew : les souvenirs dérangeants de son ex-femme de chambre

Les langues se délient autour du prince Andrew. Et les révélations gênantes pleuvent au sujet du duc d’York, accusé de viol aux Etats-Unis et désormais persona non grata au sein de la famille royale britannique. Cette fois-ci, c’est son mariage avec Sarah Ferguson qui a été évoqué par son ex-femme de ménage. Ou plutôt leur divorce tonitruant en mai 1996 après que le scandale dans lequel était empêtrée la mère de Beatrice et Eugenie a éclaté. Bien que séparée de Fergie, le prince Andrew aurait gardé… ses affaires, au palais de Buckingham ! “Bien qu’elle n’y ait pas vécu, son maquillage était toujours posé sur une coiffeuse. Avant, je devais ramasser tous ces eye-liners, mascaras et poudres, épousseter en dessous et les remettre tous les jours”, a expliqué Charlotte Briggs au Sun.

“Mais elle n’a jamais été là. Elle ne vivait pas là-bas et elle n’était certainement pas la bienvenue après ce qu’elle avait fait”, s’est étonnée l’ancienne femme de ménage du prince Andrew. Mais ce n’est pas tout. Comme le maquillage de son ex-épouse, le duc d’York a précieusement gardé plusieurs de ses vêtements. “Ses vêtements étaient là, ses chaussures aussi – et même sa robe de mariée était toujours accrochée dans l’armoire. C’était effrayant, s’est souvenue Charlotte Briggs. Tout était posé comme si elle était là. Je ne comprenais pas pourquoi je nettoyais tout ça alors qu’elle n’allait pas revenir.” En plus, la robe de mariée de Sarah Ferguson est une pièce qui prend beaucoup de place ! Cette tenue, blanc ivoire, possédait en effet une traîne de cinq mètres et un voile de six mètres.

Sarah Ferguson : soutien indéfectible du prince Andrew

Divorcés depuis plus de 20 ans, le prince Andrew et Sarah Ferguson entretiennent toujours de très bonnes relations. “Ils s’aiment et se soucient beaucoup l’un de l’autre, confiait une source aux médias britanniques. Ils ont vécu ensemble pendant la pandémie. Cela a ravivé quelque chose et je peux voir un deuxième mariage se produire si tout va dans le sens d’Andrew.” Selon elle, les ex-époux seraient d’ailleurs “plus proches que jamais”. En juillet dernier, Fergie avait déjà défendu son ex époux face à ses détracteurs, assurant que ce dernier était “un homme gentil et bon”, ainsi qu’un “père formidable pour ses filles” : “Quels que soient les défis auxquels il doit faire face, je resterai fermement engagée dans notre relation de co-parents”. Dépouillé de ses titres militaires par Elizabeth II, le prince Andrew peut compter sur son ex-femme.

